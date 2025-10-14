الهلال إلى نيروبي لمواجهة البوليس الكيني

تغادر بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال السوداني صباح غد الاربعاء إلى العاصمة الكينية نيروبي، لمواجهة فريق البوليس الكيني يوم الجمعة المقبلة، ضمن ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب ختام الفريق لمعسكره الإعدادي في مدينة دار السلام التنزانية.

وأكمل الهلال كافة الترتيبات المتعلقة بالإقامة والتجهيزات اللوجستية، حيث وصل مدير العلاقات العامة بالنادي الفاضل حسين إلى نيروبي للوقوف على التحضيرات الخاصة بوصول البعثة ومقر الإقامة وملاعب التدريبات.

وكان الفريق قد انتظم في معسكر إعدادي بتنزانيا، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام فريق سيمبا أحد أندية المقدمة، خسر الأولى بهدفين مقابل هدف، وحقق فوزا معنويا كبيرا في الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الهلال الدوليون إلى البعثة مباشرة عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني السوداني في مباراته الأخيرة بتصفيات كأس العالم أمام منتخب الكونغو مساء اليوم الثلاثاء.

سونا