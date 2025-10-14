مراجعة مناهج التعليم العام

انعقد اليوم بمباني وزارة التعليم والتربية الوطنية بأمدرمان الإجتماع الثاني للجنة العليا لمراجعة مناهج التعليم العام بقاعة الوزارة برئاسة بروفيسور عبدالرحيم محمد المدير الأسبق للمركز القومي للمناهج .

وذلك بحضور المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الوزير المكلف الدكتور قريب الله محمد أحمد والدكتور معاوية السر قشي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وعدد من الأعضاء بجانب مشاركة بعض الأعضاء اسفيرياً عبر المواقع المختلفة .

وركز الاجتماع على إجازة خطة عمل اللجنة العليا وتمت مناقشة مقترحاتها واجازتها .

وقال قشي أنه تم اعتماد وتنزيل عدد من التوجيهات للجان الفرعية المساندة للجنة العليا، مشيراً إلى أنها انطلقت في مسار عملها وبإذن الله ستصل إلى نتائج ومخرجات مثمرة وفعالة خلال الفترة القادمة .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

