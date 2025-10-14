عبر المئات من أنصار نادي المريخ وجمهور الكرة السودانية, عن حسرتهم الكبيرة بعد انتشار مقطع فيديو لإستاد المريخ, بحي العرضة جنوب بأم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحة “نادينا”, مقطع فيديو اليوم الثلاثاء, وثق لحجم الدمار الذي تعرض له الملعب الشهير. وأظهر الفيديو الخراب الكبير الذي لحق بالمدرجات وأرضية الملعب الذي استضاف نهائي الكونفدرالية, في العام 2008 بين المريخ والنادي الصفاقسي التونسي, إضافة لاستضافته فاصلة مصر, والجزائر, الشهيرة في تصفيات كأس العالم 2010. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الملعب الذي استضاف نهائي الكونفدرالية وفاصلة مصر والجزائر يتعرض للدمار.. شاهد كيف أصبح إستاد المريخ بعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.