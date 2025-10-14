وزير الصحة المفوض بالجزيرة يوجّه بتشغيل مستشفى الجنيد

وجّه الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض بتشغيل مستشفى الجنيد معلناً دعمه للمستشفى بأدوية الطوارئ و50 مرتبة طبية وأجهزة معملية لإستئناف العمل فوراً . وأكد الوزير المفوض لدى زيارته الاثنين للمستشفى أن تسريع إعادة تشغيل مستشفى الجنيد يرمى لتعزيز خطة الوزارة لإستعادة الخدمات في المؤسسات الصحية مشيراً لإمكانية توفيق أوضاع الكوادر المحلية من أبناء المنطقة . من جانبها أوضحت د. تحية رحمة الله المدير الطبي أن المستشفى يخدم أكثر من 60 قرية . فيما أكد د. جميل محمود جميل مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة أن الوزارة تعمل على إستعادة الخدمات في جميع المؤسسات الصحية بالولاية دون إستثناء . وشدد الأستاذ بلة عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة على أهمية تشغيل المستشفى بإعتباره أولوية قصوى داعياً لتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم الجهود الرسمية . على صعيد آخر تفقد الوزير المفوض مركز صحي الشهيد العميد أنور عبد الرسول بالكديوة ووقف على إحتياجاته والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية فيه . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

