نشر إعلاميون سودانيون, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من حفل أقامه أصدقاء المذيع أحمد العربي, بمناسبة اقتراب مواعيد زفافه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل “حنة العريس”, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, شهد مشاركة نخبة من المطربين تقدمهم الفنان جمال فرفور. الجدير بالذكر أن المذيع أحمد العربي, كان قد حدد مواعيد زواجه من الصحفية المعروفة ومديرة مكتب قناتي العربية, والحدث بالسودان, لينا يعقوب, نهاية هذا الأسبوع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بمشاركة عدد من المطربين بقيادة “فرفور”.. المذيع أحمد العربي يبدأ مراسم زواجه من الصحفية لينا يعقوب بحفل “حنة العريس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.