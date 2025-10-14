شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تستضيف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعيها المستمر لخدمة قطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في مكة المكرمة، نظمت غرفة مكة المكرمة ممثلةً بلجنة المقاولين لقاءً مع الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

أدار اللقاء سعادة رئيس لجنة المقاولين،عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، الأستاذ خالد بن دبيس الحارثي، بحضور ومشاركة عدد من رجال الأعمال والمقاولين والمهتمين.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الهيئة وغرفة مكة المكرمة في تقديم الدعم اللازم للمقاولين وتذليل التحديات التي قد تواجههم في أعمالهم.

أكد الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان على دور الهيئة في تعزيز المبادرات والبرامج التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الأنظمة والتشريعات التي تم تطويرها لتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد العجلان أن الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة. كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مقاول" التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.

من جهته أشار الأستاذ خالد بن دبيس الحارثي إلى أهمية هذا اللقاء، مؤكداً أن غرفة مكة المكرمة تسعى دائماً لتنمية بيئة الأعمال من خلال استضافة أصحاب القرار وتوفير منصة للحوار حول التحديات التي يواجهها القطاع.

وقال: "إن تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة أساسية نحو تحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الشراكة الفعالة مع الهيئة السعودية للمقاولين ستساعد في تحقيق رؤية المملكة، و تعزز من تنافسية المقاولين في السوق."