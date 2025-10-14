مايكروسوفت توقف دعم ويندوز 10 اليوم – لكن ما زال بإمكانك تمديده مجانًا لمدة عام آخر!

لو لسه بتستخدم ويندوز 10 على جهازك، عندنا أخبار مهمة ليك. من النهارده، مايكروسوفت أعلنت إن النظام وصل رسميًا لمرحلة نهاية الدعم (End of Life). الخبر الكويس إن جهازك هيشتغل عادي، لكن السيئ إن التحديثات الأمنية هتتوقف بشكل تلقائي. وده معناه إن عندك 3 اختيارات للحفاظ على أمان جهازك:

تقدر تحدث مجانًا إلى ويندوز 11 لو جهازك متوافق. تقدر تشتري جهاز جديد فيه ويندوز 11 مثبت مسبقًا لو مهتم تكمل علي ويندوز. تقدر تسجل في برنامج التحديثات الأمنية الممتدة (Extended Security Updates – ESU) وتكمل سنة إضافية من الدعم.

الاختيار التالت هو الأسهل ومتاح مجانًا لمعظم المستخدمين حاليًا، وده اللي هنشرحه بالتفصيل في الخطوات الجاية.

طريقة التسجيل في التحديثات الأمنية الممتدة لويندوز 10

بدون التحديثات الدورية، جهازك هيبقى عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات مع الوقت. عشان كده التسجيل في ESU هيسمحلك تفضل آمن لمدة 12 شهر إضافية.

الخطوة 1: تأكد إن نظامك محدث

من قائمة الإعدادات، ادخل على:

العربية: الإعدادات > النظام > حول

English: Settings > System > About

وتأكد إنك مثبت آخر تحديثات ويندوز 10. لو في تحديثات ناقصة، نزّلها قبل التسجيل.

الخطوة 2: تأكد إنك داخل بحساب المسؤول (Administrator)

لو أكتر من شخص بيستخدم الجهاز، لازم تدخل بحساب المسؤول.

العربية: الإعدادات > حسابك

English: Settings > Your Info

لو مكتوب “مسؤول” أو “Administrator” تحت اسم الحساب، يبقى الحساب صح.

الخطوة 3: تحقق من أهلية جهازك للترقية إلى ويندوز 11

لو ظهرلك خيار الترقية إلى Windows 11، يفضل تعمل الترقية لأنها مجانية وهتخليك في دائرة الدعم.

لو الخيار مش متاح، كمل الخطوات دي لتفعيل التحديثات الأمنية الممتدة.

الخطوة 4: التسجيل في برنامج التحديثات الأمنية الممتدة (ESU)

ادخل على:

العربية: الإعدادات > التحديث والأمان

English: Settings > Update & Security

بعد كده اضغط على التسجيل الآن (Enroll Now).

لو مش ظاهر الخيار، حدث النظام بالكامل الأول.

تحقق من تحديثات جهازك (Screenshot/Engadget)

التسجيل في التحديثات الأمنية الممتدة يمنحك سنة إضافية من الأمان

الخطوة 5: اختر طريقة التفعيل المناسبة

أسهل طريقة للتفعيل هي عمل نسخة احتياطية لإعدادات الجهاز باستخدام Windows Backup أو OneDrive.

الخدمة مجانية وتمنحك 5 جيجابايت من المساحة.

لو عايز توفر مساحة، تقدر تعطل النسخ لبعض المجلدات من:

العربية: الإعدادات > OneDrive

English: Settings > OneDrive

قم بعمل نسخة احتياطية قبل التسجيل في ESU

بعد تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، هيظهرلك إشعار:

العربية: “إضافة هذا الجهاز لتلقي التحديثات الأمنية الممتدة”

English: Add this device to receive Extended Security Updates

اضغط إضافة الجهاز (Add Device)، ثم تم (Done).

تم التسجيل بنجاح! (حتى العام القادم)

كده تكون حصلت على سنة إضافية من الأمان على ويندوز 10.

عندك 12 شهر تفكر في الترقية إلى ويندوز 11 أو اختيار بديل آخر.

لو مايكروسوفت غيرت الخطة في المستقبل، هنحدث المقال بخطوات جديدة.