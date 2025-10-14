لبنى عبد العزيز تخوض تجربة درامية جديدة في "العائد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تجربة دامية جديدة تخوضها الفنانة لبنى عبد العزيز من خلال مسلسل سعودي جديد بعنوان "العائد"، الذي يجمعها بالفنان فيصل الزهراني، ومنتظر عرضه قريباً على شاشة "إم بي سي"، وإحدى المنصات الرقمية. "العائد" يحمل توقيع المؤلفة نورا العمري، وإخراج حسين الحليبي.

لبنى عبد العزيز تروج لمسلسل العائد بمقاطع فيديو قصيرة

سكرين شوت من ستوري لبنى عبد العزيز التابع لحسابها الخاص على إنستغرام

سكرين شوت من ستوري لبنى عبد العزيز التابع لحسابها الخاص على إنستغرام

"المحامية" أحدث الأعمال الدرامية لـ لبنى عبد العزيز

روجت النجمة السعودية لبنى عبد العزيز،، من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة، عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وظهرت خلالها لحظة التحضير للعمل مع صناعه، وتارة أخرى برفقة الفنان فيصل الزهراني وهو يحتفل بالتعاون معها بهذا المسلسل، ممسكاً بيده كلاكيت يحمل اسم العمل والفرحة والسعادة تسيطران عليه.يُعرض حالياً للنجمة، مسلسل "المحامية"، وتظهر خلال أحداثه بشخصية "مها" المحامية، التي تفضل تولي القضايا النسائية فقط، وفي نفس الوقت تعاني من مشكلة أسرية مع زوجها "سلطان" محمد القس، الذي انفصل عنها وقرر حرمانها من ابنائها بحجة أنها امرأة سيئة السمعة، وتمكنت من تجسيدها لشخصية "مها" بأداء لافت نال إعجاب جمهور الدراما والنقاد على حدٍ سواء.

المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز ومحمد القس كل من: عبد الرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.

وتدور الأحداث حول الصراع الداخلي الذي تعيشه محامية بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية، إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.

مشاركات درامية سابقة

وعُرض للفنانة لبنى عبد العزيز مؤخراً مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي معرب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقةً، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، والعنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار حول سر قديم تم الكشف عنه إثر حادث سير مروع، بعد أن صدم رجل الأعمال (راشد) العاملة المكافحة (نهلة)، حيث تم تبديل ابنتيهما قبل سبعة عشرة عاماً لحظة ولادة الطفلتين بالمستشفى.

