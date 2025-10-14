تكنولوجيا: منصة Steam تحطم رقمها القياسي مجددًا وتتجاوز 41 مليون لاعب بفضل انطلاقة Battlefield 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم المنافسة القوية من متجر Epic Games وخدمات الاشتراك المختلفة، ما زالت هيمنة منصة Steam مستمرة دون أي تباطؤ.

فقد سجلت المنصة رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد اللاعبين المتصلين في وقت واحد يوم الأحد 12 أكتوبر، بعد أن جذبت لعبة Battlefield 6 أكثر من 41 مليون لاعب نشط في اللحظة نفسها.

منذ إطلاقها عام 2003 كأداة لتسهيل تحميل وتحديث ألعاب شركة Valve، تطورت Steam تدريجيًا لتصبح المنصة الأضخم لألعاب الحاسب.

ومع انضمام المشاريع المستقلة إليها لاحقًا، بدأت قاعدة اللاعبين في النمو السريع، حيث تخطت حاجز المليون لاعب في 2008، ثم 24 مليونًا خلال جائحة 2020، قبل أن تتجاوز 40 مليونًا في 2025.

تلعب الألعاب الشهيرة مثل Counter-Strike 2 وDota 2 دورًا كبيرًا في الحفاظ على نشاط المنصة، إذ تجذب معًا أكثر من مليوني لاعب يوميًا، بينما ساهمت انطلاقة Battlefield 6 في دفع الرقم القياسي الجديد، بعدما وصلت إلى أكثر من 747 ألف لاعب في يوم الإطلاق وحده.

تتميز Steam أيضًا بجانبها الاجتماعي الذي يشجع اللاعبين على البقاء متصلين، بفضل المنتديات النشطة، ونظام المراجعات، ودعم Steam Workshop للمحتوى المعدّل من المستخدمين.

ورغم الانتقادات المتعلقة بنقص الإشراف أو بعض القيود المفروضة على الألعاب، لم تؤثر خدمات الاشتراك مثل Xbox Game Pass على نمو المنصة، إذ يفضل معظم لاعبي الحاسب امتلاك مكتبة ألعابهم الخاصة بدلًا من الاعتماد على الاشتراكات.

