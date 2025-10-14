ستيفاني عطا الله: السوشيال ميديا لا تعكس حياتي وأنشر الإيجابيات فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تحدثت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله عن مميزات وعيوب السوشيال ميديا بالنسبة لها، كاشفة عن طريقة استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنها لا تعكس كل تفاصيل حياتها الشخصية واكتفائها فقط بنشر الإيجابيات في حياتها، مؤكدة أنها تظهر عليها فقط شخصيتها الحقيقية.

هل تعكس السوشيال ميديا تفاصيل حياة ستيفاني عطا الله؟

كيف تتعامل ستيفاني عطا الله مع انتقادات السوشيال ميديا؟

الإجابة لا، أوضحت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله من خلال تصريحات صحفية، أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس جميع تفاصيل حياتها الشخصية؛ مؤكدة أنها تكتفي فقط بنشر الإيجابيات في حياتها، مشيرة أنها دائمًا تحترم خصوصيات عائلتها وأصدقائها، بالإضافة إلى أنها تفضل دائمًا نشر الأشياء السعيدة والمبهجة وعدم التطرق للأوقات الصعبة التي تمر بحياتها، لأن هذه رسالتها في الحياة؛ والتي تراها قصيرة وتنتهى سريعًا ولذلك من الضروري الاستمتاع بها.بالتجاهل، حيث أوضحتكيفية تعاملها مع الانتقادات التي توجه لها من خلال بعض المواقع أو تعليقات البعض من الجمهور؛ فهي تتجاهلها وتفضل دائمًا الظهور بشكل تلقائي وعلى طبيعتها حتى لو أدى ذلك إلى خسارتها فئة معينة منهم أفضل لها من الظهور بشخصية مزيفة وغير حقيقية من أجل الحصول على نظرة إعجاب أو رضا من فئة معينة أو بعض الأشخاص.

ستيفاني عطا الله تروج لأحدث أعمالها الغنائية

تفاعل كبير

"سلمى" أحدث الأعمال الدرامية لـ ستيفاني عطا الله

وكانت النجمة اللبنانيةقد ألهبت حماس محبيها وجمهورها لأحدث أعمالها الغنائية المصورة، والمنتظر طرحها اليوم 14 أكتوبر، إذ نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "إنستغرام"، تضمن مشهد من أغنيتها الجديدة، والذي أظهر أن العمل يحمل اللون الرومانسي، وجاء التعليق الذي أرفقته: "بكرا بيصير فيكن تسمعوا غنيتي الجديدة حالة غرام ابتداءً من الساعة 6 مساءً بتوقيت بيروت".ولقى الفيديو الذي نشرته، الفنانةتفاعلاً كبيراً، من قبل متابعيها، منهم من هنأوها على العمل بمجموعة من الرسوم التعبيرية التي جاءت على هيئة قلوب حمراء، وآخرين عبروا عن حماسهم للأغنية المنتظرة في تعليقاتهم: "أنا متأكد إنك هتمنحينا نفس الطاقة الإيجابية اللي دايمًا بتوصلها من خلال أغانيك".يُعرض في الوقت الحالي للفنانة، مسلسل بعنوان "سلمي"، ومن خلاله تظهر بشخصية "ميرنا"، الفتاة التي تكمن بداخلها شر كبير لدائرة الأشخاص المحيطين بها، وذلك بسبب التخيلات والأوهام التي تعيش بداخلها وليس لها أساس من الصحة على أرض الواقع، ورغم ذلك لا تزال تحصد إشادات متابعي العمل سواء من الجمهور أو النقاد وسبب ذلك هو أداؤها القوي والمؤثر، في تجسيد شخصية "ميرنا".

مسلسل "سلمى" هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، وتأتي النسخة العربية من بطولة النجوم مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول "سلمى" وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها "جلال" في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.

ستيفاني عطا الله تخطف الأضواء في مسلسل 220 يوم

في سياقٍ آخر؛ خطفتالأضواء وتألقت خلال مشاركتها بمسلسل "220 يوم"؛ حيث أخذت الجمهور إلى رحلة رومانسية كلاسيكية، جعلتهم من خلالها يأخذون قسطاً من الراحة وفرصة لكي يلتقطوا أنفاسهم من أحداث العمل المؤلمة، حيث شهدت الحلقة العاشرة ظهور الفنانة، والفنان محمود ياسين جونيور، في مرحلة الشباب وهما يتقمصان والديّ "مريم" صبا مبارك في مرحلة الشباب.

ويحمل الخط الدرامي الذي جمع بين «سيف» محمود ياسين جونيور، و«لينا» (ستيفاني عطا الله) ملامح رومانسية مشوقة، بدأت صدفتها الأولى على متن الطائرة، حين تسبب دخول «لينا» المتعجل في إفساد بدلة "سيف" البيضاء بانسكاب العصير عليها، لتنشأ مشادة قصيرة كشفت اختلاف شخصيتيهما وحدة الموقف، لكن القدر يعيد جمعهما مجددًا حيث تنشأ علاقة إعجاب متبادل تُتوج بمفاجأة غير متوقعة، حين يطلب "سيف" يد "لينا" للزواج، فتوافق.

والمسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب، ومن إخراج كريم العدل.

