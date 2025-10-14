برقم الجواز.. الاستعلام عن الزيارة العائلية 2025 منصة التأشيرات وزارة الخارجية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات الالكترونية للتسهيل من عملية متابعة الطلبات بصورة إلكترونية وتوفير الوقت والجهد بجانب تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إلى المستخدمين، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن الزيارة العائلية 2025

أتاحت وزارة الخارجية السعودية خدمة الاستعلام عن الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات الالكترونية التابعة لها لتسهيل متابعة حالات الطلبات المقدمة بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية “من هنا”. من القائمة الرئيسية، يتم النقر على خدمة “الاستعلام عن حالة الطلب”. كتابة رقم الطلب المكتوب في إيصال التقديم. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بمقدم الطلب. ثم يتم إضافة رمز التحقق الظاهر على الشاشة بصورة صحيحة في المكان المخصص له. النقر على زر الاستعلام. بعد ذلك، سوف تظهر حالة الطلب المقدم والتي قد تكون (مقبول، مرفوض، أو قيد المراجعة).

أسباب تأخر إصدار التأشيرة العائلية للزيارة في السعودية

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن الزيارة العائلية 2025 إلكترونيًا، نوضح أن صدور التأشيرة قد يتأخر لعدة أسباب، والتي تتضمن ما يلي:

وجود أخطاء في المعلومات المقدمة في الطلب.

مرور فترة طويلة على تقديم الطلب.

تقديم طلب استخراج التأشيرة في أوقات الذروة مثل الإجازات الرسمية.

تتطلب الطلب الخاص باستخراج التأشيرة إلى مراجعة إضافية من قبل الجهات الأمنية أو الجوازات.

وجود أي مخالفات مسجلة على مقدم الطلب أو مشكلات قانونية قد يؤخر من عملية استخراج التأشيرة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على خطوات الاستعلام عن الزيارة العائلية 2025 عبر منصة التأشيرات الإلكترونية، وفي حالة رفض الطلب يتم مراجعة الأسباب التي أدت إلى الرفض من قبل المتقدم والعمل على تجنبها عند إعادة تقديم الطلب مرة أخرى في وقت لاحق.