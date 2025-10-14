عن فيلم هابي بيرث داي.. ماذا قالت حنان مطاوع عن اختيارها ضمن أفضل الأدوار النسائية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة أهم الأدوار النسائية في العالم، عن دورها في فيلم "هابي بيرث داي"، الذي ينافس على جائزة الأوسكار المقبلة.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" تعليقًا أعربت فيه عن امتنانها وفخرها بهذا الاختيار، مشيرة إلى أنه يمثل تقديرًا للسينما المصرية وجهود صُنّاعها في الوصول إلى المحافل العالمية، معتبرة هذا الترشيح خطوة مهمة في مسيرتها الفنية.

قصة الفيلم

نشاط فني لـ حنان مطاوع

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة مطلقة تجسدها نيللي كريم، تواجه صعوبات حياتية ومشكلات شخصية، إلا أنها تحاول تحويل الألم إلى قوة، في إطار درامي إنساني يسلط الضوء على رحلة النساء مع التحديات اليومية، وما يرافقها من مشاعر القلق والأمل، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نيللي كريم، كل من:، شريف سلامة، حنان يوسف، تايسون، على صبحي، حازم إيهاب، جهاد حسام الدين، خديجة أحمد، فارس عمر، وضحي رمضان.أعلنت الفنانةعن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد للعرض في منافسات دراما رمضان 2026، يقف على إنتاجه المنتج ممدوح شاهين، ويجرى حالياً التعاقد مع مؤلف ومخرج للعمل؛ استعداداً لبدء التحضيرات الفعلية خلال الأسابيع المقبلة. لتسجل بهذا العمل عودتها إلى منافسات دراما رمضان 2026، بعد غيابها عن الموسم الماضي.

تواجد حنان مطاوع بمسلسل جديد في موسم دراما رمضان 2026، يأتي في الوقت الذي يتواجد لها مسلسل آخر من بطولتها بعنوان: "حياة أو موت". وكان مقرراً عرضه في رمضان الماضى 2025، ولكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، رغم إعلان القناة المتعاقدة على عرضه. وبدوره أعلن منتجه أحمد السبكي عن عرضه في رمضان 2026، لتكون حنان مطاوع أمام فكرة التواجد بعملين دراميين من بطولتها في نفس الموسم.

وفي نفس السياق، تستعد حنان مطاوع للمشاركة في بطولة فيلم "هيروشيما"، أمام الفنان أحمد السقا، ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: ياسمين رئيس، أحمد رزق، دياب، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم. الفيلم من إنتاج: أيمن بهجت قمر.

ويُعد فيلم "هيروشيما" من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات ‏الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

