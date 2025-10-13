“عرس النّار” على نتفليكس… شجون الهاجري تُعيد مأساة حقيقيّة إلى الواجهة

​تصدّر فيلم “عرس النّار” قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة على منصّة “نتفليكس” في دول الخليج. قصّة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقيّة وهو من إخراج محمّد سلامة وبطولة شجون الهاجري، فيصل العميري ومحمد الحدّاد. وكانت شجون الهاجري قد أشركت البوستر الرّسميّ للفيلم عبر حسابها على “إنستغرام”، داعية الجمهور للاستمتاع بـ”نسخة الفيلم الجديدة الآن على نتفليكس”. يُعدّ فيلم “عرس النّار” نسخة سينمائيّة مُعدّلة ومُطوّرة من “قصّة عرس الجهراء” من سلسلة “وحوش”، وهي قصّة مستوحاة من حادثة حريق خيمة عرس الجهراء الشّهير الذي وقع عام ٢٠٠٩ في الكويت، ونتج عنه عشرات الضّحايا من النّساء والأطفال.

