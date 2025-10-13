حقيقة مشاركة هنا الزاهد فى فيلم شمس الزناتي مع محمد إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - تداولت خلال اليومين الماضيين أنباء حول انضمام الفنانة هنا الزاهد إلى فريق عمل فيلم "شمس الزناتي"؛ لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد إمام. وذلك بعد استئناف تحضيرات الفيلم مؤخراً، عقب فترة طويلة من التوقُّف، وتزامنت عودة التحضيرات مع تغييرات جذرية في فريق العمل، أبرزها الاستعانة بالمخرج أحمد خالد موسى بدلاً عن عمرو سلامة، الذي كان قد بدأ بالفعل تصوير عدد من المشاهد قبل التوقُّف.

انسحاب أسماء جلال والبحث عن بطلة أخرى

ومع تجدد العمل على فيلم "شمس الزناتي"، أعلنت الفنانة أسماء جلال اعتذارها عن بطولة العمل رغم تصويرها بعض المشاهد، بسبب تأجيل مواعيد التصوير أكثر من مرة، وانشغالها بأعمال أخرى في الفترة الحالية، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بانضمام هنا الزاهد. إلا أن مصادر من داخل فريق الفيلم، أكّدت أن هنا الزاهد لن تشارك في الفيلم، وأن صنّاع العمل ما زالوا في مرحلة اختيار البطلة الجديدة بعد اعتذار أسماء جلال.

فيلم "شمس الزناتي" مأخوذ عن رائعة الزعيم عادل إمام الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه؛ حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي. والعمل من تأليف محمد الدباح. وإخراج أحمد خالد موسى. ويضم حتى الآن في بطولته مجموعة من النجوم: باسم سمرة، محمود عبدالمغني، ومحمد ثروت. بينما يجرى حالياً ترشيح باقي الأبطال المشاركين في البطولة.



هنا الزاهد تعمل على تحضيرات مسلسلها ورد

وفي سياق متصل، تواصل هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ورد" والذي تقع أحداثه في 10 حلقات؛ للعرض على المنصات قبل حلول شهر رمضان 2026. والعمل من تأليف أحمد عادل. وإخراج ياسمين أحمد كامل. وإنتاج آلاء الغزالي، في أولى تجارِبها الإنتاجية. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.

نجاح فيلم "الشاطر" مع أمير كرارة

تعيشحالة من السعادة بعد تحقيق فيلمها الجديد "الشاطر"، الذي تشارك بطولته مع أمير كرارة، إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر. ويشارك في بطولة الفيلم: مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين. وضيوف الشرف: خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد القس. وهو من تأليفوكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال. وإخراج أحمد الجندي.اقرأي أيضاً سنة أولى بطولة في رمضان 2026: أبرزهم ماجد الكدوانيوتدور أحداثفي إطار أكشن كوميدي؛ حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسّد دوره، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب، يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرّب "فتوح"، الذي يؤدي دورهحيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقّعة. وفي تركيا، يتعرفان على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحوُّل في مسار الأحداث.