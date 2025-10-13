نجمات في لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:05 صباحاً - تشهد الدروة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل، تواجد عدد من النجمات في لجان تحكيم المهرجان المختلفة. ومن خلال السطور التالية نتعرف إلى أبرزهن، واللجان التحكيمية التي يشاركن بها.

تارا عماد في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

من بين النجمات اللاتي جاءت أسماؤهن ضمن قائمة لجنة تحكيم، هي الفنانة تارا عماد، لتثبت بهذه المشاركة حضورها البارز على الساحة السينمائية. وتأتي هذه المشاركة بعد تجربتها العام الماضي في مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت عضو لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورته السابعة، وهي الفئة التي يسلط المهرجان من خلالها الضوء على الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والاستدامة.

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كانت من خلال حكاية "أنت وحدك" ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق "واتساب"، من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلاً، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.

وكانت تارا عماد قد اُختيرت مؤخرًا ضمن قائمة BoF 500 لعام 2025، التي يصدرها سنويًا موقع Business of Fashion العالمي من العاصمة الفرنسية باريس، لتكون المصرية الوحيدة ضمن القائمة هذا العام، والتي تضم أبرز المؤثرين في صناعة الموضة والإبداع حول العالم.

بسمة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية

حرصت النجمةعلى الاحتفال باختيارها ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "الاستوري" بحسابها على "إنستغرام"، تضمن مقتطفات من المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخلاله تم الإعلان عن تواجدها في لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكانت لبسمة تجربة سابقة في مجال التحكيم السينمائي، حيث شاركت كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وهي التجربة التي وصفتها آنذاك بأنها منحتها منظورًا مختلفًا تجاه صناعة السينما ودور المهرجانات في دعم الأصوات النسائية الشابة.

جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة بسمة، كانت من خلال مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عُرض في رمضان الماضي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك من خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

سلمى أبو ضيف تحتفل بانضمامها للجنة تحكيم "أسبوع النقاد"

أما النجمة، فسوف تكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 46 من

ويبدو أن هذا الاختيار أدخل الفرحة والبهجة لدى "سلمى"، ودلل على ذلك قيامها بنشر ملصق دعائي للمهرجان عبرخاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت عليه منفردة، ومعلن من خلال العبارات التي كتبت عليه بأنها ضمن لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد.

يُذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف يُعرض لها في الوقت الحالي بدور السينما، فيلم " هيبتنا2"، الذي تدور أحداثه حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تبسط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

