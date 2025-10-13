مسلسلات رمضان 2026: غادة عبد الرازق تشارك بعمل من 15 حلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - انضمت الفنانة غادة عبد الرازق لقائمة النجوم المشاركين بالماراثون الرمضاني المقبل 2026، في دورٍ جديد على كل جمهورها ومحبيها ومنتظريها عما قدمته سابقًا، ومن المقرر أن ينتمي المسلسل القادم للأعمال المكونة من 15 حلقة، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبدء التصوير.

تألق غادة عبد الرازق في رمضان الماضي 2025

تألقت النجمة غادة عبد الرازق كعادتها خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل "شباب امرأة"، المكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل الاسم ذاته، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه أحمد حسن وشارك في بطولته يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور، حيث كان لها حضور طاغٍ بشخصية "شفاعات"، وتمكّنت من أن تخطف الأنظار بأداء مختلف ومميّز عن باقي أدوارها الدرامية التي قدّمتها خلال مشوارها الفني. وعلى الرغم من أن هذا العمل مقتبَس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم للفنانة تحية كاريوكا، لكنأضافت له من روحها وفكرها؛ مما جعله يناسب العصر الحديث.

أزمة غادة عبد الرازق واتهامها بالنصب

الجدير بالذكر أنتصدرت الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تم اتهامها من إحدى سيدات الأعمال بالنصب عليها في مبلغ مالي يُقدر بـ50 ألف يورو تقريباً، مقابل تأجير سيارات، وحجز فنادق وتذاكر طيران في باريس، منذ أكثر من عام تقريباً.

وناشدت غادة عبد الرازق، في بيانٍ صحفي، الصحفيين بـضرورة تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية، وهي مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة، وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها الذي تقدره وتحترمه، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.

غادة عبد الرازق مع أحمد السقا وأحمد فهمي

من جهةٍ أخرى، تُشارك الفنانةفي فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، الذي يُعرض في صالات السينما حالياً؛ حيث حقق ردود فعل واسعة منذ بداية عرضه، ويشارك في البطولة كلّ من: جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

