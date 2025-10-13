مصر تضع عينها على كأس أمم إفريقيا بعد التأهل إلى كأس العالم

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : تعهد مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن بأن يقاتل فريقه من أجل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا المقررة أواخر هذا العام في المغرب، وذلك بعد ضمانه التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال توأمه ابراهيم، مدير المنتخب، إن "الفراعنة" يأملون العام المقبل في أميركا الشمالية، في تكرار الإنجاز الذي حققه المغرب في كأس العالم 2022 حين احتل مركزا رابعا تاريخيا.

وكانت مصر ضمنت تأهلها إلى المونديال قبل الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية بعدما تصدرت المجموعة الأولى التي أنهتها بالفوز على غينيا بيساو 1 0 الأحد على ستاد القاهرة الدولي، وبفارق خمس نقاط عن وصيفتها بوركينا فاسو.

وقال حسام الذي سبق وأن قاد هجوم الفراعنة كلاعب في كأس العالم 1990 بإيطاليا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "شرف كبير لي أن أصبح المصري الوحيد الذي تأهل لكأس العالم كلاعب ومدرب. سيساعدنا الفوز في التصنيف قبل قرعة النهائيات".

وتسحب قرعة نهائيات المونديال في 5 كانون الأول/ديسمبر في واشنطن.

وتابع حسام "تركيزنا الآن سيكون على كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وسنقاتل من أجل التتويج بها لأن مصر هي البطل التاريخي لهذه البطولة. المهمة ستكون صعبة للغاية خاصة بوجود المغرب المضيف لكننا سنستعد بقوة".

وتوجت مصر باللقب 7 مرات قياسية، آخرها في 2010.

وأضاف المدرب البالغ 59 عاما "نجحنا في النزول بمعدل أعمار اللاعبين إلى 25 عاما ولدينا جيل شاب رائع. نسعى لتوفير إعداد جيد لكأس الأمم أولا ثم سنفكر في كيفية الاستعداد لكأس العالم".

وتلعب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا وأنغولا وزمبابوي.

صلاح "شقيقي الأصغر"

وردا على تقارير حول خلافات بين حسام حسن والقائد محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي، قال "صلاح بمثابة أخي الصغير وهو فخر لمصر. البعض حاول إحداث وقيعة بيننا لكنه لاعب ذكي وعلى خلق عال ويتعامل مع الجميع باحترافية كبيرة. البعض شعر بالحزن لأننا أنهينا التصفيات بلا هزيمة لكن المهم هو أن الجماهير سعيدة".

من جانبه، أشاد إبراهيم حسن مدير المنتخب بما قدمه صلاح في التصفيات "قاد صلاح مصر إلى كأس العالم مرتين وهذا أمر استثنائي. وجوده مهم للجميع واللاعبين يحبونه، وروح الفريق تسيطر على الجميع ولهذا نجحنا في التأهل".

وتابع إبراهيم الذي شارك كلاعب مع توأمه حسام في مونديال 1990 "لم تكن التصفيات سهلة وكل المنتخبات تملك محترفين في أكبر الأندية في أوروبا. وواجهنا صعوبات كبيرة في بعض المعسكرات بسبب رفض الأندية ترك اللاعبين، لكننا اجتهدنا وتأهلنا عن جدارة".

واعتبر ابراهيم ان مصر قادرة على تكرار النتائج التي حققها المغرب في مونديال 2022 "لم لا نكرر ما حققه المغرب؟ قبل مونديال قطر بعام واحد تغلبنا عليهم في كأس الأمم الإفريقية، وإذا حظينا بدعم من الجميع يمكننا تحقيق أي شيء".

وتعهد مدير المنتخب بالمنافسة على لقب كأس الأمم "سنقاتل للتتويج بأي بطولة نشارك بها، ولا نعترف بما يسمى بالتمثيل المشرف. عن نفسي، أشعر بالحزن لو خسرنا في مباراة ودية، وسنلعب على الفوز في كل مباراة سواء بكأس الأمم الإفريقية أو حتى كأس العالم".

"يجب أن يصبح معتادا"

بدوره، قال الجناح محمود حسن (تريزيغيه) "خسرت المباراة النهائية لكأس الأمم مرتين وهذا أمر صعب للغاية، وسأقاتل للتتويج بها هذه المرة".

وكان تريزيغيه ضمن تشكيل الفراعنة الذي خسر نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون، ثم نهائي 2021 أمام السنغال.

تابع "هذا الجيل قوي ويملك مدربا محترما كان أسطورة لكرة القدم في مصر، لذا سنبدأ العمل على الفور من أجل المنافسة على لقب كأس الأمم بالمغرب".

وقال لاعب الوسط أحمد سيد (زيزو) "كنت أحلم طيلة مشواري بالمشاركة في كأس العالم. تأهلنا بجدارة والآن أتمنى أن أكون ضمن الفريق الذي سيشارك في البطولة. لدينا محترفون على أعلى مستوى ولاعبو الدوري المصري لا يقلون جودة، وهدفنا هو تحقيق نتائج جيدة في النهائيات".

وبدوره، قال مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي "التأهل لكأس العالم يجعلنا سعداء، لكن هذا الأمر يجب أن يصبح معتادا وأن نتأهل لكل النسخ التالية من البطولة".