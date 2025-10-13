"بارك الله صانع السلام".. ترامب يعيد لأغلفة الورق وهجها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: احتفلت الصحافة الإسرائيلية بقدوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارتها في يوم الاحتفال باتفاقية السلام وانهاء الحرب في غزة، وكان من اللافت الانتشار العالمي لغلاف "جيروزاليم بوست" والذي يقول :"بارك الله صانع السلام"، والمقصود هنا هو ترامب.

ويمكن القول إن الصحافة الورقية وعلى الرغم من أنها لم تعد حاضرة بقوة في المشهد الإعلامي والمعلوماتي العالمي "ورقاً"، ولم يعد معتاداً مشاهدتها في الأيادي في الشوارع ومحطات القطارات، إلا أن تخليد المناسبات الكبرى يرتبط حتى يومنا هذا بغلاف ورقي، وهو الأمر الذي فعلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإثنين.

وقد شاهد الملايين من الناس الصفحات الأولى لصحيفة جيروزالم بوست وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من قبل وكالات الأنباء الكبرى في جميع أنحاء العالم.

انتشرت الصفحة الأولى من صحيفة جيروزالم بوست يوم الاثنين، والتي حملت عنوان "بارك الله صانع السلام"، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في غضون ساعات من النشر، وهو الغلاف الأكثر انتشاراً عبر منصات السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

انتشار صورة الغلاف الورقي

انتشرت صور للنسخة المطبوعة من الصحيفة على حساباتٍ بارزة على منصة X. ونشرت كايتلان كولينز، مذيعة CNN، صورة لغلاف الصحيفة. وسلطت صفحة "رابيد ريسبونس 47"، وهي صفحة رسمية تابعة للبيت الأبيض، الضوء على تصميم الغلاف في نقاشٍ مُستمر. كما نُشرت منشورات إضافية تُظهر الغلاف على صفحات شهيرة مثل OSINT613 وThe Insider Paper، وهما حسابان كبيران يُساهمان في نشر الصور المُسربة بسرعة.

يظهر على الغلاف صورة بالأبيض والأسود لدونالد ترامب على صفحة كاملة، مع لافتة كُتب عليها "بارك الله صانع السلام"، بتصميم العلم الأميركي. ونُسبت رسالة شكر على الصفحة إلى سيلفان آدامز، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي - إسرائيل. وظهرت الصفحة الأولى في خضمّ استمرار تطبيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.