تكنولوجيا: إطلاق Samsung W26 في الصين بدعم اتصال عبر الأقمار الصناعية وتصميم فاخر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد W26 المخصص للسوق الصينية، والذي يُعد بمثابة النسخة الفاخرة من Galaxy Z Fold7. وكما جرت العادة مع سلسلة W، يأتي الهاتف ببعض اللمسات الجمالية المختلفة وتجربة فتح صندوق أكثر تميزًا وأناقة.

أبرز ما يميز الهاتف هذا العام هو دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، إذ أضافت سامسونج ميزة تتيح للمستخدمين في الصين استخدام نظام الأقمار الصناعية Tiantong لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية شبكة أرضية.

من الناحية التقنية، لم تُدخل سامسونج تغييرات كبيرة على العتاد، باستثناء توفير ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت كخيار قياسي في نسختي 512 جيجابايت و1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلي.

يتوفر الهاتف بلونين هما الأحمر والأسود، مع لمسات ذهبية أنيقة حول الإطار وحلقات الكاميرات تضيف مظهرًا راقيًا. كما يأتي الهاتف في علبة فاخرة كبيرة الحجم مزينة بتفاصيل ذهبية، وتضم مجموعة من الإكسسوارات التي لم تعد سامسونج تضعها عادة في صناديق هواتفها.

تشمل هذه الإضافات غطاءً من مادة الكيفلار بلون الهاتف نفسه، وشاحنًا بقدرة 25 واط، وكابل USB-C، بالإضافة إلى بطاقة هدايا بقيمة 1000 يوان صيني.

وبالطبع تأتي هذه التجربة الثرية بسعر مرتفع، إذ يبدأ Samsung W26 من 16,999 يوان صيني (حوالي 2390 دولارًا) لنسخة 512 جيجابايت، بينما تُطرح النسخة الأعلى بسعة 1 تيرابايت بسعر 18,999 يوانًا (حوالي 2670 دولارًا). يمكن حاليًا طلب الهاتف مسبقًا عبر سامسونج وشركة China Telecom.

