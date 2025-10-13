شاهد بالفيديو.. المستشار القانوني المصري المكلف بمتابعة قضية “ماما كوكي” ضد الناشطة “سماح” يتوعد الأخيرة بالسجن في مصر ويهدد نشطاء أوروبا بقيادة شريف الفحيل

استضافت الناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, في بث مباشر لها عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستشار مصري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المستشار محمد يسري, كان قد كلفته الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, لرفع دعاوي قانونية ضد الناشطة المثيرة للجدل “سماح”.

وكانت ماما كوكي, قد اتهمت “سماح” بالإساءة لها وقذف إبنتها عبر مقاطع فيديو قامت بنشرها الناشطة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المستشار المصري, طمأن ماما كوكي, بملاحقة الناشطة عبر بلاغات للنائب العام, وسيتم القبض عليها بمقر إقامتها بمرسى مطروح بمصر.

وتوقع المستشار أن تكون العقوبة السجن لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف مصري, وستتم محاكمتها بالقانون المصري لأنها مقيمة في مصر.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكد المستشار محمد يسري, بعد أن سألته “ماما كوكي”, عن رأي القانون في بعض النشطاء الذين يقيمون في أوروبا.

حيث أكد لها أنهم يملكون إتفاقية قانونية مع كل دول العالم وسيتم ملاحقة كل النشطاء الذين يحرصون على الإساءة بمقر إقاماتهم سواء في الدول العربية, أو حتي الأوروبية, وهو ما أعتبره المتابعون انذار شديد اللهجة للفنان شريف الفحيل, وعدد من النشطاء في أوروبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)