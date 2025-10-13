استضافت الناشطة السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, في بث مباشر لها عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستشار مصري.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المستشار محمد يسري, كان قد كلفته الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, لرفع دعاوي قانونية ضد الناشطة المثيرة للجدل “سماح”.
وكانت ماما كوكي, قد اتهمت “سماح” بالإساءة لها وقذف إبنتها عبر مقاطع فيديو قامت بنشرها الناشطة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المستشار المصري, طمأن ماما كوكي, بملاحقة الناشطة عبر بلاغات للنائب العام, وسيتم القبض عليها بمقر إقامتها بمرسى مطروح بمصر.
وتوقع المستشار أن تكون العقوبة السجن لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف مصري, وستتم محاكمتها بالقانون المصري لأنها مقيمة في مصر.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكد المستشار محمد يسري, بعد أن سألته “ماما كوكي”, عن رأي القانون في بعض النشطاء الذين يقيمون في أوروبا.
حيث أكد لها أنهم يملكون إتفاقية قانونية مع كل دول العالم وسيتم ملاحقة كل النشطاء الذين يحرصون على الإساءة بمقر إقاماتهم سواء في الدول العربية, أو حتي الأوروبية, وهو ما أعتبره المتابعون انذار شديد اللهجة للفنان شريف الفحيل, وعدد من النشطاء في أوروبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المستشار القانوني المصري المكلف بمتابعة قضية “ماما كوكي” ضد الناشطة “سماح” يتوعد الأخيرة بالسجن في مصر ويهدد نشطاء أوروبا بقيادة شريف الفحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.