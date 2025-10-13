تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه الإنساني بتوزيع مساعدات غذائية للأطفال في قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم جهوده الإغاثية في قطاع غزة، حيث وزّع عبوات حليب مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني المتضرر من الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

ونفّذ عملية التوزيع المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك الميداني للمركز داخل غزة، عبر خطة شاملة استهدفت آلاف الأسر الفلسطينية الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون خطر سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وأعرب أولياء أمور الأطفال المستفيدين عن تقديرهم العميق لـ المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، على مواقفها الإنسانية النبيلة وجهودها المتواصلة في دعم الفلسطينيين، مشيرين إلى أن هذه المساعدات تمثل تدخلاً إنسانيًا عاجلًا يسهم في إنقاذ حياة الأطفال ويحدّ من انتشار سوء التغذية بينهم، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

ويأتي هذا المشروع استمرارًا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لمواجهة آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.