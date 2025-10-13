عاجل.. أردوغان والسوداني هددا بالانسحاب من قمة شرم الشيخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أفادت تقارير إعلامية، الإثنين، بأن تركيا والعراق هددا بالانسحاب من قمة شرم الشيخ بمصر، والتي تعقد حول غزة في حال مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أبلغ الجانبين المصري والأميركي، بأن العراق سينسحب من القمة في حال مشاركة نتانياهو.

وأوضح المصدر أنه "لا توجد دعوة رسمية موجهة من قبل الجانب المصري إلى نتانياهو من أجل حضور قمة شرم الشيخ"، مبينا أن "ترامب حاول إحضار نتانياهو وأجرى اتصالات دبلوماسية بهدف ضمان حضوره قمة شرم الشيخ".

ولفت إلى أن "مواقف المشاركين كانت مشابهة لموقف العراق ولهذا فإن محاولة ترامب بجلب نتانياهو إلى قمة شرم الشيخ لم تنجح". وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

غضب أردوغان

كما نقلت وكالة أنباء تركيا: "بعد تلقيه نبأ تأكيد حضور نتانياهو القمة في شرم الشيخ.. أبلغ أردوغان المعنيين أنه سيلغي مشاركته بالقمة ويعود إلى تركيا وبالفعل قد انحرفت طائرته عن مسارها قبيل هبوطها في مصر".

وأضافت: "لكن بعد عدول نتنياهو عن المشاركة عادت طائرة أردوغان إلى مسارها الطبيعي نحو شرم الشيخ".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الإثنين، أن نتانياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكر مكتب نتانياهو، في بيان: "رئيس الوزراء نتانياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر".

وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد".

الرئاسة المصرية: لن يشارك

كما علقت الرئاسة المصرية بالقول: "نتانياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية. وكان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقبل ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.