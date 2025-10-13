قصص نسائية ملهمة: تجرِبة تليفزيونية جديدة تخوضها نور عريضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - تستعد عارضة الأزياء والإعلامية نور عريضة، لخوض تجرِبة مختلفة في عالم تليفزيون الواقع، من خلال برنامج جديد يحمل اسم: "قصة ثقة" (Confidence is Queen)، في خطوة تجسّد انتقالها من منصات التواصل إلى الشاشة الصغيرة.

ويقدّم البرنامج رؤية مبتكرة لبرامج الواقع، من خلال تسليط الضوء على مفهوم الثقة بالنفس وتمكين المرأة العربية؛ مركزاً على الجوانب الإنسانية والعاطفية في حياة النساء؛ بعيداً عن القوالب التقليدية لهذا النوع من البرامج.

قصص نسائية ملهمة

ويستعرض "قصة ثقة" قصصاً حقيقية وملهمة لنساء خضن تجارِب مليئة بالتحديات والمشاعر الصادقة؛ ليؤكد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل وينعكس على المجتمع. وتشاركفي العمل إلى جانب مجموعة من النساء المرشدات، اللواتي يرافقن المشاركات في رحلة تحوُّل شخصية وعاطفية عميقة.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب الترفيهي؛ بل يسعى إلى إحداث حراك فكري وإنساني حول معنى الثقة وتقدير الذات؛ مبرزاً قوة التضامن بين النساء كعنصر أساسي للتغيير الإيجابي.

ومن خلال برنامجها الآخر "حبي حالك"، تواصل نور عريضة رسالتها في دعم وتمكين المرأة، عبْر طرح موضوعات واقعية تمس جوهرها وتناقش تحدياتها اليومية المرتبطة بالثقة بالنفس والقبول الذاتي.

نور عريضة: فخورة وسعيدة

وعن مشاركتها في البرنامج، قالت نور عريضة في بيان صحفي: "أعلم أن هذا البرنامج سيكون ثورياً على مستويات عديدة، وأنا فخورة وسعيدة بشركائي فيه. سنقدّم عملاً جريئاً وممتعاً في الوقت نفسه، يحمل رسالة حقيقية لكلّ امرأة تبحث عن قوتها الداخلية".

أما عن لحظة الإعلان؛ فقد كشفت نور عن التجرِبة الجديدة عبْر فيديو مؤثّر نشرته على مواقع التواصل، ظهرت فيه مع زوجها وابنتها "أيلا" اللذين فاجآها بالاحتفال بإطلاق البرنامج رسمياً. وعلّقت بقولها: "لحظة مؤثرة بالفعل. قبل أقل من عام كانت مجرد فكرة، واليوم أصبحت واقعاً يتحقق".

ويُذكر أن البرنامج ينفَّذ بالتعاون بين شركتي: Front Row Filmed Entertainment، و Different Productions، المنتجة لبرنامج دبي بلينغ، إلى جانب وكالة Read the Room للإبداع المستقل.

