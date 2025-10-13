بن ستيلر يكشف عن الخطأ الذي ارتكبه في تربية أبنائه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - تحدث النجم الأمريكي بن ستيلر بشكلٍ صريح عن تجربته مع الأبوة وأيضًا عن الجوانب التي لم يكن فيها على ما يرام كأب، وذلك خلال مُقابلة أجراها مع مجلة "People" خلال العرض الأول لفيلمه الوثائقي الجديد "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" خلال مهرجان نيويورك السينمائي.

بن ستيلر يؤكد علاقته مع أبنائه تتشابه مع علاقته مع والديه

قال بن ستيلر، البالغ من العمر 59 عامًا، خلال المُقابلة بإن التحدث مع أبنائه البالغين جعله يكتشف بعض الجوانب التي أخطأ فيها كوالد، مؤكدًا بأن أبناءه "إيلا، وكوين" كانا واضحين معه بشكلٍ كبير بشأن الجوانب التي أخطأ بها وهو يُقدر ذلك، فهو يرى أنه يعرف ما يقوله لهم ولكن لديهم نظرة أخرى مُختلفة تمامًا.

وأكد بأن هذا بالضبط ما كان عليه الحال مع والديه، فكان وهو صغيرًا يشعر بما يشعران به لذلك هو يُقدر حقًا مقابلتهما والتحدث إليهما عن الأمر وسماع مشاعرهما الصادقة، فهما يتمتعان بالحرية والأمان الكافيين للتعبير عن رأيهما.

Ben Stiller Opens Up About What He Thinks He ‘Got Wrong’ While Parenting His 2 Kids, Ella and Quinn https://t.co/vZY0XwgNoK — People (@people) October 12, 2025

— People (@people)

وأضاف بن ستيلر بأنه لم يكن والدًا حاضرًا بشكلٍ كبير مع أبنائه كما كان يعتقد، مُعترفًا بأنه غالبًا ما يضع العمل في المقام الأول.

بن ستيلر يتحدث عن موقف جمعه بابنه إكتشف من خلاله خطأه

وخلال اللقاء سرد النجم بن ستيلر موقف جمعه مع نجله كوين وهو صغير حينما كان يجلس معه في المطبخ، وأخبره وقتها بأنه سيُشارك ببطولة الجزء الثالث لفيلم "ليلة في المتحف" وعليه أن يُسافر إلى كندا لبضعة أشهر، وفي تلك اللحظة لمحت عيناه ابتسامة خفيفة على وجه نجله، ليقول له على الفور بأنه يتمنى لو يستطيع البقاء في المنزل.

وتابع ستيلر قائلاً إنه ما زال يتذكر رد ابنه عليه بنبرة حزينة: "لكنك تحب فيلم ليلة في المتحف"، مشيرًا إلى أن الطفل لم يبد وقتها أي اهتمام بالأمر، في مشهد ظل عالقًا في ذاكرته حتى اليوم.

تفاصيل فيلم بن ستيلر الوثائقي

يُذكر أن الفيلم الوثائقي " Stiller & Meara: Nothing Is Lost" يستكشف علاقة بن ستيلر بوالديه الراحلين الثنائي الكوميدي الشهير جيري ستيلر وآن ميرا، ويتضمن أيضًا الفيلم مُقابلات مع أبنائه إيلا البالغة من العمر 23 عامًا، وكوينلين البالغ من العمر 20 عامًا والذي يتشاركه مع زوجته الممثلة كريستين تايلور.

ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بشكلٍ محدود بدءًا من 17 أكتوبر الجاري.

