تفاصيل فيلم هاملت أحدث بطولات أحمد داش في السينما

الإعلان عن انطلاق تصوير الفيلم

"نجوم الساحل" آخر أعمال أحمد داش في السينما

قصة فيلم "نجوم الساحل"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - يخوض الفنان الشابتجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان "" من إخراج أحمد فوزي صالح، والذي انطلق تصوير مشاهده الأولى اليوم الاثنين؛ ليواصل داش مسيرته السينمائية، التي بدأها منذ طفولته بفيلم "لامؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة عام 2014، قبل أن يثبت موهبته، ويصبح أحد أبرز نجوم جيله في بطولات الأفلام.وشارك أحمد داش جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" صورة من كلاكيت الفيلم، وعلق عليها بكلمة واحدة: ""، في إشارة إلى انطلاق العمل، وفي الوقت نفسه، أعلن المخرجصالح عن بدء التصوير؛ موضحاً أن الفيلم يستلهم فكرته من مسرحيته السابقة "هاملت من عزبة الصفيح"، المأخوذة عن المسرحية الشهيرة "هاملت" للكاتب ويليام شكسبير.قد تحبين قراءة.. نجوم جيل زد: نجومية مستحقة وشباب واعد لمستقبل أكثر إشراقاًوأوضح فوزي صالح في بيان صحفي أن النسخة السينمائية الجديدة من هاملت، تقدم معالجة إنسانية واجتماعية لقصة شاب يعيش في منطقة شعبية، ويدخل في صراع مع عمه حول حقيقة مقتل والده، وسط اختلاف وجهات النظر بينهما بشأن تطوير العشوائيات، مؤكداً أن الفيلم يقدم رؤية جديدة للصراع على السلطة والعدالة في سياق واقعي ومعاصر.قدمهذا العام بطولة فيلم ""، الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته: مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، ومالك عماد، إلى جانب أكثر من 14 ضيف شرف من بينهم: أكرم حسني، دينا الشربيني، أمينة خليل، أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، والعمل من تأليف كريم يوسف ومحمد جلال وإخراج رؤوف السيد.تدور أحداث فيلم "" في إطار رومانسي كوميدي حول الشاب حمزة (أحمد داش) القادم من حي شبرا الشعبي، والذي يقع في حب فريدة (مايان السيد)، فتاة ثرية تعيش حياة مترفة في فيلا بالساحل الشمالي، ورغم أن حبهما للحيوانات يقرِّب بينهما، فإن الفوارق الطبقية سرعان ما تضع علاقتهما على المحك.يمكنك قراءة أيضاً.. طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينمايحاول حمزة لفت نظر فريدة بطريقته الخاصة، فيستعين بخاله الثري؛ ليستعير فيلته بالساحل، ويخطط لتنظيم أكبر حفلة في المنطقة لجذب انتباهها. لكن محاولته الطموحة تنقلب رأساً على عقب؛ إذ يجد نفسه غارقاً في سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات، وسط صراع مع شاب آخر من طبقة فريدة الاجتماعية على قلبها.