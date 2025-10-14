شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تعزز جودة الحياة عبر صيانة وتأهيل 556 مرفقا بلديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منطقة جازان لوحة طبيعية فريدة، تمتد بجمالها من السواحل الهادئة إلى قمم الجبال الخضراء، لتغدو وجهة تزدان بالحياة، وتزخر بالمقومات السياحية والتطويرية المتنوعة.

وفي هذا الإطار، تنفذ أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها حاليا، عددا من المشاريع التطويرية والترفيهية، تشمل صيانة وتأهيل 556 مرفقا بلديا وسياحيا، تضم 16 واجهة بحرية، و235 حديقة عامة، و115 ممشى، و190 ملعبا، ضمن جهودها الرامية إلى إبراز جمال المنطقة، وتعزيز جاذبيتها السياحية.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تهيئة بيئات ترفيهية عصرية تلبي تطلعات الأهالي والزوار، وتسهم في دعم الحراك السياحي، وتعزيز المشهد الحضري، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن مشاريع إنشاء الحدائق والمماشي والملاعب تأتي ضمن أولوياتها، لما تمثله من أثر مباشر على جودة الحياة، وتنمية السياحة الداخلية، مشيرة إلى أن مبادرة «بهجة» تجسد استمرار العمل في تطوير المرافق البلدية القائمة، وإنشاء أخرى جديدة، تعكس هوية جازان الجمالية، وتمنح سكانها وزوارها تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة والاستدامة.

وتسهم هذه المشاريع النوعية في ترسيخ مكانة جازان بصفته وجهة وطنية رائدة، تجمع بين روعة الطبيعة وعمق التطوير، في لوحة متكاملة تنبض بالحياة، وتجسّد مسيرة الازدهار والنماء المستدام في ربوع المنطقة.