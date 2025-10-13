عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعملية جراحية دقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - أعلن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعملية جراحية دقيقة، طالباً من جمهوره وأصدقائه الدعاء لها بالشفاء العاجل. ويأتي ذلك استكمالاً لرحلة العلاج التي تخوضها زوجة عمرو محمود ياسين على مدار الأشهر الماضية، حيث كشفت في وقت سابق عن غيابها عن الظهور على التلفزيون المصري بسبب تلقيها العلاج، مع استعدادها لإجراء جراحة مهمة.

عمرو محمود ياسين يطلب الدعاء لزوجته

وطلب عمرو محمود ياسين من جمهوره وأصدقائه الدعاء لها بالشفاء العاجل. وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع الـ"فيسبوك": "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة". وفي الوقت نفسه، حرص محمود ياسين جونيور على الدعاء لوالدته من خلال منشور عبر "استوري" حسابه على موقع "إنستغرام".

محمود ياسين جونيور يدعو لوالدته- الصورة من حسابه الخاص بإنستغرام



وكانت الإعلامية آيات أباظة قد ألمحت إلى حالتها الصحية آنذاك عبر منشور مؤثر على "فيسبوك"، استعانت فيه بآيات قرآنية، لتعبر من خلالها عن إيمانها وصبرها على الابتلاء، وأعاد عمرو محمود ياسين مشاركة منشورها، مرفقا إياه بتعليق مؤثر قال فيه: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي.. آمين".

"وننسى اللي كان".. أحدث مسلسلات عمرو محمود ياسين

وفس سياق آخر، أعلن عمرو محمود ياسين عن أحدث أعماله الدرامية، مسلسل "وننسي اللي كان" الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي ويخرجه محمد الخبيري للعرض في موسم دراما رمضان 2026، حيث يستكمل ياسميين تعاونه الناجح مع ياسمين بعدما قدما سوياً مسلسلات "ونحب تاني ليه"، "اللي مالوش كبير"، و"وتقابل حبيب" في رمضان الماضي 2025.

"وتقابل حبيب".. آخر أعمال عمرو محمود ياسين الدرامية

آخر عمل كتبه عمرو محمود ياسين كان مسلسل "وتقابل حبيب" وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ودارت أحداثه حول، ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها "يوسف"، ويجسده خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف ليل، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى "رقية العسكري"، وتجسد شخصيتها نيكول سابا.



