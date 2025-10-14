ترمب: اتفاق غزة سيصمد طويلاً.. والوثيقة شاملة للغاية

وأضاف ترمب خلال كلمته في "قمة شرم الشيخ للسلام": "شرف أن أكون جزءاً من هذا الحدث.. سنوقّع وثيقة ستوضح الكثير من القواعد، والأنظمة والعديد من الأمور الأخرى.. إنها وثيقة شاملة للغاية، وقد وقّعنا بالفعل وثائق في الشرق الأوسط تتعلق بإسرائيل وحماس، وبكل ما يخص هذا الشأن تقريباً".
