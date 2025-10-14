ترمب: اتفاق غزة سيصمد طويلاً.. والوثيقة شاملة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إن "هذا اليوم يُعد يوماً عظيماً للعالم، وللشرق الأوسط"، مؤكداً أنه وقع على وثيقة شاملة للغاية بشأن غزة، وأن الاتفاق سيصمد طويلاً.

وأضاف ترمب خلال كلمته في "قمة شرم الشيخ للسلام": "شرف أن أكون جزءاً من هذا الحدث.. سنوقّع وثيقة ستوضح الكثير من القواعد، والأنظمة والعديد من الأمور الأخرى.. إنها وثيقة شاملة للغاية، وقد وقّعنا بالفعل وثائق في الشرق الأوسط تتعلق بإسرائيل وحماس، وبكل ما يخص هذا الشأن تقريباً".