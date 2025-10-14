ترمب من قمة شرم الشيخ يشيد بإنجازات ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققها في قيادة المملكة العربية السعودية وأضاف ترمب في كلمة خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "لقد تحدثت إليه هاتفياً، إنه صديق خاص لي، وقد قطع شوطاً طويلاً، وحقق إنجازات عظيمة لبلده، ويقوم بعمل رائع من أجل المملكة".



