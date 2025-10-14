السيسي: اتفاق غزة يفتح عهدا جديدا من الاستقرار في الشرق الأوسط

وأوضح الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة: "شرم الشيخ للسلام في هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي شهدنا فيها معاً التوصل لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة وميلاد بارقة الأمل في أن يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية، ويفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف السيسي أن الاتفاق يمنح شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات فرصة لغد أفضل.
