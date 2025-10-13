عرض فيلم روكي الغلابة عبر المنصات الرقمية في هذا الموعد

عرض حصري للجمهور ابتداءً من 16 أكتوبر

قصة فيلم "روكي الغلابة"

مشاركة سينمائية سابقة لـ دنيا سمير غانم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - حقق فيلم "" للنجمةنجاحاً لافتاً في شباك التذاكر، والذي يشهد على عودتها إلى شاشة السينما بعد غياب دام نحو 3 أعوام.الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبجانب دنيا سمير غانم، يشارك عدد آخر من النجوم وهم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.وأعلن التطبيق الترفيهي "يانغو بلاي" عن طرح الفيلم حصريًا عبر منصته ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري، ليمنح جمهوره فرصة متابعة العمل مباشرة بعد عرضه في دور السينما. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المنصة لتقديم أحدث وأضخم الإنتاجات للجمهور العربي.تدور أحداث الفيلم حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء المحاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.ويشهد الفيلم ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث العمل من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما المفاجأة فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصية مخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، وكذلك ظهور أوس أوس كضيف شرف.تأتي آخر المشاركات السينمائية للنجمة دنيا سمير غانم من خلال فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض عام 2022 بدور السينما، وتدور أحداثه في أهالي في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلي كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.ويشاركها البطولة ، عدد آخر من النجوم أبرزهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسي، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.يمكتكم قراءة ... الوفاء مستمر: أعمال دنيا سمير غانم لا تخلو من أفراد عائلتهايذكر أنخاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت شقيقتها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.