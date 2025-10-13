وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي

نقابة الفنانين في سوريا تنعي الفقيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، منذ قليل، نبأ وفاة الملحن والباحث الموسيقي، شقيق الفنانة، بعد معاناة طويلة مع المرض.نعت نقابة الفنانين في دمشق عبر حسابها الرسمي على موقع الـ"فيسبوك" الفقيد، مُوجهة تعازيها للفنانة ميادة الحناوي. وذكرت النقابة في نعيها: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".غيب الموتالذي عُرف بعمله الموسيقي وبحوثه الفنية، وقد وافته المنية بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي. ويعد الفقيد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني السوري، حيث يرتبط اسمه بالفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، إحدى أبرز الأصوات الغنائية في سوريا والوطن العربي.يمكنك قراءة.. ميادةالحناوي: مابقاش فيه احترام بين الفنانين والسوشيال ميديا مؤذية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».