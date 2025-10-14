شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات معرض الفن التشكيلي الأول لفناني وفنانات رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم في محافظة رفحاء المعرض التشكيلي الأول «فنوننا.. ثقافتنا» الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، وسط حضور لافت من محبي الفن التشكيلي ومتابعي الحراك الثقافي في المنطقة.

وشهد المعرض مشاركة نحو 50 فنانا وفنانة من أبناء وبنات المحافظة، قدموا نحو 150 عملا فنيا تنوعت بين المدارس الواقعية والتجريدية والحديثة، مجسدة إبداعات الفنانين وقدرتهم على توظيف الخيال واللون في أعمال تعكس ثراء المشهد التشكيلي المحلي.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خلف القاران، أن إقامة المعرض تأتي ضمن جهود الجمعية لإثراء المشهدين الفني والثقافي في المنطقة، ودعم وتشجيع المواهب التشكيلية الشابة، وتمكينها من إبراز أعمالها أمام الجمهور والمتخصصين.

وأشار إلى أن منطقة الحدود الشمالية تزخر بالعديد من المواهب الواعدة في مجالات الفنون البصرية والمسرح والموروث الشعبي والحرف اليدوية، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تنمية هذه المواهب عبر لجانها المتخصصة بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي والفني بالمنطقة.