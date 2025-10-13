الإيثريوم يرتفع 3% مع عودة الأصول عالية المخاطرة للانتعاش

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك في ظل عودة الهدوء إلى الأسواق بعد تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح ترامب أمس بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الضرر بالصين، كما أكد وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، أن "ترامب" سيعقد لقاءً مع نظيره الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية.



وهدأت هذه التصريحات مخاوف الأسواق من تصاعد الحرب التجارية مجددًا، بعدما فرض "ترامب" رسومًا جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية مع تشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني القادم.



ولا تزال السوق تشعر بالقلق مع دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثالث عشر، ومع اقتراب الموعد النهائي لإصدار الرواتب في 15 أكتوبر تشرين الأول.



هذا، وقد تلقت الأسواق دعماً أيضاً من توقعات واسعة النطاق بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جريينتش بنسبة 0.3% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 1:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7124.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 1:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6515.