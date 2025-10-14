شكرا لقرائتكم خبر جناح المملكة في إكسبو أوساكا يستضيف حفلا نوعيا في مجال الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا ممثلين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، إلى جانب ممثلين من 3 مؤسسات تعليمية يابانية مرموقة للمشاركة في مراسم تسليم مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد في موقع المعرض العالمي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، إلى جانب البروفيسور في جامعة ريوكيوس، جيمس ديفيس رايمير، والبروفيسور في جامعة كانساي، ماساتو أويدا، وممثل من شركة ثانكس لاب، تاكيو موراكامي.

وأهدى البروفيسور تاد ترسكوت وفريقه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مع قرب اختتام فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا، هياكل الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد إلى دولة اليابان، بعد أن تمت طباعة واحدة منها كل يوم طوال فترة إكسبو، وتثبيتها على الجدار الخاص بالشعاب المرجانية في قاعة البحار المستدامة داخل جناح المملكة، على أن يتم خلال الأسابيع القادمة توزيعها على قواعد مرجانية في جزيرتي أوكيناوا ويورون.

وأكد الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، أن هذه المناسبة الخاصة تعكس عمق الصداقة والتعاون بين المملكة واليابان، وأن هذا التقدير لا يحتفي فقط بإنجازات المملكة في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ بل يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي، في التصدي للتحديات العالمية مثل التغيير المناخي، وصحة المحيطات، مبينا أن المملكة أثبتت عبر توظيفها للابتكار، وحرصها على إقامة الشراكات الفاعلة، ريادتها على الساحة العالمية، ودورها في حماية النظم البيئية البحرية للأجيال المقبلة.

ويستعد الجناح السعودي لتوديع زواره مع تبقي 3 أيام على اختتام فعاليات إكسبو 2025 أوساكا، وتسليم الشعلة لإكسبو 2030 الرياض، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المثرية، التي تتنوع بين العروض الحية والفنون الأدائية، والعروض التقليدية، ومن بينها برنامج أهلا وسهلا، ونحن السعودية، وتجربة الواقع المعزز «ذا بوتانيست»، فضلا عن العروض الموسيقية والفنية في الإستوديوهات الثقافية، التي تحتفي جميعها بالثقافة، والتراث، والفن السعودي.

كما يأخذ الجناح السعودي زواره في رحلة مشوقة عبر الغرف، والصالات التفاعلية، التي تمكنهم من استكشاف موضوعات متنوعة تشمل المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وصولا إلى قمة الابتكار؛ ليتسنى لهم مشاهدة الأثر العالمي المتنامي للمملكة عن قرب.