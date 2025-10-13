ضجّة جماهيريّة حول “حلم أشرف”… وشاتاي وديميت إلى كان الفرنسيّة

يواصل مسلسل “حلم أشرف” تألّقه على قناة Kanal D، محقّقًا نجاحًا لافتًا في موسمه الثّاني، إذ أحرزت الحلقة الرّابعة (الّتي تُعدّ الحلقة السّابعة عشرة من السلسلة) نسبة مشاهدة بلغت ٩.٨٧ في فئة المجموع.

زادت القناة من حماسة الجمهور بإطلاق الإعلان التّرويجيّ للحلقة الجديدة الّتي وُصفت من قِبل المتابعين بأنّها “نار” لما تحمله من تصاعد دراميّ وأحداث مشوّقة تَعِد بمفاجآت غير متوقّعة.

وفي موازاة النّجاح الكبير، يتوجّه بطلا العمل شاتاي أولسوي وديميت أوزدمير إلى مدينة كان الفرنسيّة مطلع الأسبوع للمشاركة في معرض “Mipcom” الدّوليّ، حيث يُتوقع أن يجذب المسلسل اهتمام العديد من المشتركين العالميّين بفضل جماهيريّته الواسعة في تركيا وخارجها.

النّجاح لم يتوقف عند الشّاشة، إذ كشفت قناة Kanal D في بيان رسميّ عن ازدحام جماهيريّ كبير في مواقع التّصوير، إذ واجه النّجم شاتاي أولسوي صعوبة في الوصول إلى سيّارته وسط حشود المعجبين، وهذا ما استدعى تعزيز الطّاقم الأمنيّ لضمان سير العمل بسلاسة.

من جهة أخرى، شهد المسلسل انضمامات جديدة تضيف بعدًا دراميًّا مشوّقًا، إذ انضمت الفنّانة إبرو ديستان لتمثّل شخصيّة “نجلاء”، المرأة القويّة الّتي تدير الشّؤون الماليّة والقانونيّة لـ”خضر”، وتكنّ له ولاءً كبيرًا، وتُعدّ الوحيدة العارفة بكلّ أسراره.

كما انضمّ الممثّل سينان شيشي موغلو ليؤدي دور “عارف”، الخصم الجديد لأشرف تيك، في تصعيد دراميّ مرتقب سيقلب موازين الأحداث في الحلقات المقبلة.

بهذا الزّخم الجماهيريّ والاهتمام الدّوليّ، يبدو أنّ “حلم أشرف” يرسّخ مكانته كأحد أهمّ المسلسلات التّركيّة في الموسم الحالي، جامعًا بين التّشويق والرّومنسيّة والنّجاح التّجاري على الشّاشة وخارجها.