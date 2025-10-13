عليا بهات تصنع التاريخ بفوزها الأخير بجوائز فيلم فير 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في ليلة بوليوودية ساحرة، اجتمع فيها أبرز نجوم ومشاهير السينما الهندية، أُقيمت فعاليات النسخة الـ 70 من حفل توزيع جوائز فيلم فير Film Fare، في قاعة إيكا أرينا، على بحيرة كانكاريا في أحمد آباد، لتكريم أفضل الأفلام الهندية الناطقة باللغة الهندية لعام 2024، حيث امتزج الحفل بالتألق والحنين إلى الماضي والترفيه.

وقد تصدر فيلم Laapataa Ladies الحفل بـ 24 ترشيحاً قياسياً، وهو أكبر عدد لفيلم واحد في عام واحد، وفاز بـ 13 جائزة رائدة، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج.

عليا بهات أفضل ممثلة للمرة السادسة بجوائز فيلم فير

من بين الفائزات في الحفل، كانت نجمة بوليوود عليا بهات، التي دخلت التاريخ بجائزة أفضل ممثلة، وذلك لحصولها على الجائزة للمرة السادسة عن فيلمها Jigra. هذا الرقم لم تحققه ممثلة هندية من قبل، حيث تخطت عليا بهات زميلاتها في الصناعة؛ بحصولها على جائزة أفضل ممثلة للمرة السادسة، متفوقة على نوتان وكاجول، اللتيْن حصدتا خمس جوائز لكلٍ منهما في فئة أفضل ممثلة.

وتشمل إنجازاتها السابقة لفوزها في هذه الفئة أفلام: "أودتا بنجاب"، "رازي"، "غولي بوي"، "جانجوباي كاثياوادي"، و"روكي أور راني كي بريم كاهاني".

ومن خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت عليا بهات سعادتها بهذا الفوز، إذ شاركت مجموعة من الصور بما فيها جائزة فيلم فير أفضل ممثلة، وعلّقت: "سيبقى هذا الفيلم الأقرب إلى قلبي دائماً، ليس فقط للقصة التي رويناها، بل للأشخاص الرائعين الذين منحوه الحياة".

نجوم بوليوود في حفل توزيع جوائز فيلم فير

كان نجم بوليوود شاروخان هو مضيف الحفل، بالإضافة للمخرج كاران جوهر، والشخصية التلفزيونية مانيش بول.

حصد فيلم "لاباتا ليديز" للمخرجة كيران راو، 13 جائزة، مُعادلاً بذلك الرقم القياسي، بما في ذلك جائزتا أفضل فيلم وأفضل مخرج.

تقاسم كلٌّ من أبهيشيك باتشان عن فيلم "أريد التحدث" I Want To Talk وكارتيك آريان عن فيلم "تشاندو تشامبيون" Chandu Champion جائزة أفضل ممثل؛ تقديراً لأدائهما المتميز. بينما كرّم النقاد راجكومار راو عن فيلم "سريكانث" Srikanth، وبراتيبا رانتا عن فيلم "لاباتا ليديز" Laapataa Ladies بجائزتي اختيار النقاد لأفضل ممثل وممثلة على التوالي، كما تألقت الأدوار الداعمة، حيث فاز رافي كيشان وتشايا كادام بجائزتي أفضل ممثل وممثلة مساعدين عن فيلم Laapataa Ladies.

ومن الجدير بالذكر أنه غاب عن الحفل نجمة بوليوود آيشواريا راي زوجة أبهشيك باتشان وابنتهما آرادهيا.

