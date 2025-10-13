هل تزوجت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي سرًا؟ أعرفوا الاجابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - تصدر اسم صانعة المحتوى ومدونة الجمال زينب فياض ابنه النجمة هيفاء وهبي مؤخرًا ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"، وذلك بعد تردد أخبار تفيد بزواجها من رجل أعمال في حفلٍ خاص أُقيم بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والأضواء؛ الأمر الذي نفته فياض مؤكدة أن الشائعات المترددة عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

هل تزوجت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي؟

زينب فياض تحذر قانونيًا

الاجابة لا. فقد خرجت زينب فياض ابنة النجمةعن صمتها وردت على الشائعات التي تدوالت أخبار بشأن زواجها من رجل أعمال كويتي في حفلٍ خاص بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام؛ وكتبت منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ قالت من خلاله: "أنفي نفيًا قاطعًا الإشاعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتّ للحقيقة بصلة، حول زواجي أو ارتباطي".كما حذرتالصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من استغلال اسمها في أي شائعات أو أخبار متداولة عن حياتها الشخصية من أجل تصدر الترند، مهددة من يقوم بهذا العمل بملاحقته قانونيًا قائلة: "وأي موقع يساهم في نشر مثل هذه الأكاذيب عن حياتي الشخصية سيتم ملاحقته قانونيًا".

ومن الجدير بالذكر أن زينب فياض قد أعلنت انفصالها عن زوجها في العام الفائت 2023 موضحة أن الانفصال تمّ بهدوء ورقي وأن كل شيء قسمة ونصيب.

أطلعوا على زينب فياض في أحدث ظهور لها.. بدت نسخة من والدتها الفنانة هيفاء وهبي

من هي زينب فياض؟

هي أم لابنتين هما دانييلا ورهف وتعيش معهما في الكويت حيث افتتحت مركزاً للتجميل. تنشر دائماً صوراً وفيديوهات من داخله كما تعطي نصائح جمالية للسيدات ومنها ما نشرته مؤخراً: "خليكي بأيدي امينه وما تخلي حدا يخرب جمالك وانا موجودة دايماً لحتى شوفكن يا قمراتي انتو".

ويجد الكثير من المتابعين أن زينب فياض وابنتيها رهف ودانييلا يحملن الكثير من الشبه بالفنانة هيفاء وهبي. في حين يرى البعض الآخر أن زينب فياض تقلد والدتها بإطلالاتها وماكياجها وطريقة كلامها وصوتها وحركاتها ودلعها، وأنها خضعت لأكثر من عملية تجميلية حتى تصبح شبيهة بها. ونصحوها ألا تتأثر بوالدتها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة. فيما رأى العديد أنه من الطبيعي أن تكون ملامح زينب فياض شبيهة بملامح والدتها الفنانة هيفاء وهبي. ومن الطبيعي أن تتأثر بها.

هيفاء وهبي تطلق الجزء الأول من ألبوم ميجا هيفا

في سياقٍ آخر؛ أطلقت الفنانة اللبنانيةالجزء الأول من ألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لتعلن بذلك عن عودتها القوية إلى سوق الألبومات بعد فترة من التركيز على الأغاني المنفردة، وحمل الحجز الأول من الألبوم تنوعاً واضحاً في الألوان الغنائية، حيث جمعتبين أنماط موسيقية وأساليب مختلفة.

وضم الجزء الأول من الألبوم ست أغنيات هي: "جاية من المستقبل" التي قدمتها هيفاء وهبي بطريقة الفيديو كليب مع تصميم بوستر منفرد لها مختلف عن باقى أغاني الألبوم، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ توما، فيما جاء الكليب ليعكس روحاً عصرية جريئة تتناسب مع عنوان الأغنية ومضمونها، "سوبر وومان"، "واحدة قادرة"، "من أول ما عرفتك"، "إحنا الشلة"، "توأم حياتي"، ويأتي هذا الإصدار في إطار خطة وضعتها هيفاء وهبي لطرح الألبوم على أربع مراحل متتالية، بحيث يتضمن كل جزء ست أغنيات، ليحافظ على تفاعل الجمهور المستمر مع العمل الجديد.

تعاونات موسيقية بارزة

ديو مع بوسي في "أحمد وأحمد"

تعاونتفي هذا الألبوم "ميجا هيفا" مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من أجل التنوع على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع، ومن بين الأسماء التي شاركت في صناعة الأغاني: عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان، وهو ما يعكس حرص هيفاء على المزج بين الخبرة والشباب.يُذكر أنكانت قد لفتت الأنظار مؤخراً بطرح ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد"، الذي جاء بوصفه أغنية دعائية لفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي الذي عُرض مؤخراً في السينمات، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، وحققت انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أما على صعيد التمثيل؛ فتنتظر هيفاء وهبي انطلاق تصوير فيلمها الجديد "المملكة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم محمد أنور وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

