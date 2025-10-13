مجلس الوزراء..إجازة تعديلات قانون جرائم المعلوماتية واتفاقيات ثقافية

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاحد ببورتسودان برئاسة د. كامل إدريس عدداً من الإتفاقيات ، حيث أوضح السفير علي محمد علي الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح صحفي أنه تم خلال الإجتماع إجازة مشروع قانون جرائم المعلوماتية تعديل لسنة ٢٠٢٥ قدمه السيد وزير العدل، فضلاً عن إجازة الإجتماع لإتفاقيات دولية تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية، كما أجاز المجلس مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم أخرى بين مجموعة الصين للإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح سيادته أن رئيس الوزراء قدّم في مستهل الجلسة تنويراً عن زيارته إلى دولة إريتريا، معرباً عن شكره وتقديره لدولة إريتريا حكومة وشعباً على دعمهم غير المحدود واستضافتهم لأهل السودان،

وأشار إلى أن المجلس أشاد خلال الإجتماع بجهود وزارة الثقافة والإعلام والسياحة وجهاز المخابرات العامة على المجهودات العظيمة في استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.

سونا