تابع الان خبر تعازي المملكة لقطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري بحادث مروري في شرم الشيخ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي المملكة لقطر حكومةً وشعبًا، في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري وقع على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، أثناء تأديتهم لمهام عملهم الرسمية.

ونقلت الوزارة في بيانها خالص مشاعر الحزن والمواساة من المملكة العربية السعودية إلى دولة قطر الشقيقة، مؤكدة تضامن القيادة السعودية مع أسر المتوفين، وداعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ويجسد هذا الموقف الإنساني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة وقطر، وحرص السعودية الدائم على مؤازرة الدول الشقيقة في مختلف المواقف الإنسانية، تعزيزًا لروح التضامن العربي والمصير المشترك بين شعوب المنطقة.