شوق الهادي تعلن عن مكان عرض فيلم "عرس النار"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:07 مساءً - من خلال بوستر نشرته عبْر حسابها على إنستغرام، أعلنت الفنانة شوق الهادي عن عرض فيلم "عرس النار" عبر إحدى المنصات الرقمية. والعمل قُدّم بالموسم الرمضاني 2025 على إحدى المنصات الكويتية، وكان العمل عبارة عن مسلسل "وحوش" يسرد أبرز قصص الجرائم الحقيقية التي حدثت بالكويت، وكانت الحلقة بعنوان: "عرس الجهراء"، والتي تناولت قصة الحريق الهائل الذي نشب عام 2009 في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء بالكويت، ونتج عنه وفاة 56 شخصاً ما بين أطفال ونساء. كان العمل من بطولة: الفنانة شجون الهاجري، فيصل العميري، بشار الشطي، أسمهان توفيق.

وقد علّقت شوق الهادي على البوستر الذي نشرته، وكتبت: "فيلم (عرس النار) يُعرض الآن على نتفليكس، مقتبس من قصة حقيقة".

كما نشر المخرج محمد سلامة بوستر آخر، وكتب: "فيلم (عرس النار) متاح الآن تأليف فيصل البلوشي. إخراج محمد سلامة".

فيما أعادت الفنانة شجون الهاجري نشر بوستر العمل، وتعليق المنصة التي عرض العمل به بالموسم الرمضاني وكُتب فيه: "نسخة الفيلم من (عرس النار) الآن، استمتعوا بمشاهدة نسخة جديدة كلياً، وأعطونا رأيكم بهذه النسخة".

آخر ثلاثة أعمال لـ شوق الهادي:

وكانت آخر ثلاثة أعمال عُرضت للفنانة شوق الهادي، هي: مسلسل "أبو البنات"، وقد جسّدت دور "غادة"، والمسلسل يتناول قصة أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته، ويبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدَر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" بالماضي؛ حيث بدّلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح" ليلى" لغايةٍ في نفسها.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، فهد باسم، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، نور محمود، طلال باسم، صمود المؤمن، شيخة العسلاوي، ضاري الرشدان، هبة الناجم، جلنار، شيخة البدر، محمد الأنصاري.

مسلسل "وحوش"، الذي جسّدت من خلاله شخصية "نورة"، ويقدّم المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، مجموعة من الحلقات المنفصلة؛ حيث تتناول كلّ حلقة إحدى أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة: الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، ريان دشتي، علي عبدالعزيز، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، جاسم البلوشي، أحمد مساعد.

أما آخر عمل فهو عبارة عن مسرحية بعنوان: "Your Choice"، وهو للأطفال، قُدّم بالإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مركز إكسبو الشارقة. وهو من بطولة: الفنانة هنادي الكندري،محمد الحداد، فهد باسم، شوق الهادي، طلال باسم، ملك أبوزيد، وهو من تأليف فاطمة العامر، وإخراج محمد الأنصاري.

