تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 4 تُتوج كأكثر ساعة ذكية قابلة للإصلاح في العالم وفقًا لتقرير iFixit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تفرض أبل رسومًا تبلغ 99 دولارًا لاستبدال بطارية Apple Watch بسبب صعوبة تفكيكها، أثبتت Google Pixel Watch 4 أن إصلاح الساعات الذكية لا يجب أن يكون بهذه التعقيد.

منذ لحظة فتح الغطاء، يظهر الفارق الواضح في نهج جوجل؛ فبدلًا من استخدام كميات كبيرة من المادة اللاصقة لربط الشاشة والغطاء الخلفي، اعتمدت الشركة على مسمارين فقط مع حلقة مطاطية لضمان مقاومة الماء.

وبمجرد فك المسمارين المخفيين أسفل موصل السوار، يمكن إزالة الغطاء بسهولة، فيما تمنع الحلقة المطاطية تسرب الماء إلى المكونات الداخلية دون الحاجة لأي لاصق.

حتى الشاشة نفسها تستخدم حلقة مطاطية بدلًا من المادة اللاصقة، وهو ما يجعل عملية استبدالها أسهل بكثير من معظم الساعات الذكية المنافسة.

أما محرك الاهتزاز، فيستمد طاقته عبر دبابيس معدنية بدلاً من كابل مرن يمكن أن يتلف أثناء الصيانة. والأذكى من ذلك أن المسامير التي تثبّت المحرك هي نفسها التي تثبّت البطارية، إلى جانب مسمارين إضافيين فقط، ما يعني أن جوجل لم تستخدم أي لاصق لتثبيت البطارية أيضًا.

الأمر لا يتوقف هنا، فحتى الشاشة مثبتة بالكامل بواسطة مسامير وحلقة مطاطية دون أي أثر لمواد لاصقة، وهو ما يجعل الإصلاح عملية نظيفة وسهلة.

أما من الداخل، فيوجد معالج Snapdragon W5+ Gen 2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت، وجميعها مكونات يمكن الوصول إليها بسهولة نسبيًا واستبدالها عند الحاجة.

نتيجة لهذا التصميم الذكي، حصلت Pixel Watch 4 على تقييم 9 من 10 في مقياس iFixit لإمكانية الإصلاح، مع خصم نقطة واحدة فقط بسبب ارتفاع تكلفة استبدال الشاشة مقارنة بشاشات بعض الهواتف الذكية.

وقد أكدت جوجل أن قطع الغيار الأصلية ستُباع مباشرة للمستهلكين، كما وفّرت بالفعل أدلة إصلاح رسمية لتسهيل العملية.

المصدر