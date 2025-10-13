تابع الان خبر إدانة المملكة للهجوم في السودان واستنكار استهداف مأوى النازحين في الفاشر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة الهجوم الآثم الذي استهدف مأوى للنازحين في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكدة في بيان رسمي إدانة المملكة للهجوم في السودان واستنكارها لجميع أشكال العنف التي تطال المدنيين والأبرياء.

وجددت الوزارة تأكيد موقف المملكة العربية السعودية الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب في السودان، وحماية وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يسهم في إنهاء دوامة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق.

كما شددت الخارجية على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات يُفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدة تضامن المملكة العربية السعودية مع السودان وشعبه في هذه الظروف العصيبة.