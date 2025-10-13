قبل وننسى اللي كان: كيف كان شكل التعاون الدرامي بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:07 مساءً - يجدد النجم كريم فهمي تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، ليكون هذا العمل التعاون الثالث بينهما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، يتناول قصة حب تتخللها العديد من التعقيدات والمفاجآت، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. وقبل أن نتوقف عند تفاصيل "وننسى اللي كان" الذي يجمعهما من جديد، دعونا نستعرض أبرز المحطات الدرامية السابقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.

موسم رمضان.. اختيار دائم

كيمياء خاصة: دراما رومانسية من نوع خاص

ولعل السمة المميزة في تعاون الثنائي كريم فهمي وهي اختيارهما الدائم لموسم رمضان ليكون منصة لعرض أعمالهما المشتركة، حيث يحرصان على تقديم قصص تجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية بأسلوب يجذب الجمهور في هذا السيزون الذي يتسارع النجوم من خلاله لعرض أعمالهما.ونال الخط الدرامي الذي جمع الفنانبالفنانة يا سمين عبد العزيز، في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2020، إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية، خاصةً بعد لمس وجدانهم وشعورهم، إذ تدور أحداث العمل حول قصة حب، من خلالها يجسدشخصية "مراد" الذي يقع في حب "غالية"،شخصية ()، بينما تترد هي في البداية بسبب تجربتها العاطفية الفاشلة السابقة، مما يخلق توتراً درامياً بينهما ويؤدي في النهاية إلى انتصار الحب وزواجهما.

حالة إعجاب أخرى وسط مخاوف

وتكررت حالة إعجاب الجمهور أيضاً في مسلسل "وتقابل حبيب"، رغم المخاوف التي انتابت "" قبل بدء عرض العمل، التي كشف عنها أثناء لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، حيث صرح أنه كان يشعر بخوف وتردد تجاه هذه التجربة قائلاً: "من أول المسلسل والناس كانت متفاعلة، بس قلقي كان أكبر من أي حاجة، لأني كنت خايف من المقارنة مع مسلسل ونحب تاني ليه؟ وده بسبب إن نفس الثنائي موجود: أنا و، وكمان الكاتب عمرو محمود ياسين وعدد من نفس فريق العمل".

وأشار في حديثه، إلى أنه اضطر لبذل مجهود مضاعف لضمان نجاح العمل وظهوره بشكلٍ لائق، لافتاً إلى أنه بذل مجهود كبير مع المؤلف عمرو محمود ياسين للاهتمام بتفاصيل الشخصية وظهورها بشكلٍ محتلف.

شخصية كريم فهمي في مسلسل "وتقابل حبيب" هي فارس أبو العزم، وهو شقيق زوج ياسمين عبد العزيز. تتطور العلاقة بينهما لتتحول إلى حب بعد أن طلبت ياسمين الطلاق من زوجها. يواجه فارس وليلى صعوبة في الإعلان عن حبهما خوفًا من رد فعل العائلة، ولكنه يدعمها في مواجهة التحديات، ويُظهر شخصية قوية ومختلفة عن باقي أفراد عائلته

وعن هذا الدور، نال كريم فهمي جائزة أفضل ممثل دراما في 2025 من "الدير جيست"، وجائزة أفضل ممثل بحفل "جوائز كأس إنرجي للدراما".

نشاط فني لـ كريم فهمي.. سينما وتلفزيون

يأتي تعاونمع"وننسى اللي كان"، بالتزامن مع عرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بدور العرض، محققاً أعلى الإيرادات في شباك التذاكر حتى الآن، ويشاركفي بطولته مع منة شلبي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم وحسن مالك، والفيلم من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال وإشراف على تطوير السيناريو وائل حمدي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟

أما أحدث أعمال كريم الدرامية فهو مسلسل 220 يوم الذي تصدر قائمة الأعلى مشاهدة وقت عرضه، وجسد فيه دور البطولة أمام النجمة صبا مبارك، والمسلسل من إخراج كريم العدل.

وظهر كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية مؤلف روايات يُدعى "أحمد"، الذي يصاب بمرض خطير، وتصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تجسد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".

يمكنكم قراءة.... 220 يوماً: كريم العدل يتحدث لسيدتي عن الإخراج والممثلين والمشاعر

