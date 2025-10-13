كيت ميدلتون تستعد لاستقبال زيارة رسمية جديدة ضمن جدول ارتباطاتها الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - بعد عام طويل من الاختفاء عن الأنظار، والاعتذار عن أغلب المناسبات بسبب تفرُّغها لرحلة علاج من مرض السرطان، والخضوع للعلاج الكيميائي لشهور، تعوّض كيت ميدلتون، أميرة ويلز، ما فاتها في 2024، بعام متألّق ومليء بالمناسبات الخاصة، واستقبال رسمي لعدد من رؤساء الدول في المملكة المتحدة.

ويبدو أن أميرة ويلز على موعد جديد مع ارتداء التاج الملكي مجدداً والمجوهرات الثمينة للمرة الثالثة في استقبالٍ رسمي جديد.

كيت ميدلتون تستعد لثالث زيارة رسمية لها في عام 2025

أعلنت الصحف الأوروبية عن استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والسيدة الأولى إلكي بودينبندر، في قلعة وندسور من 3 حتى 5 ديسمبر.

سوف تتواجد كيت ميدلتون مع الأمير ويليام والملك تشارلز والملكة كاميلا، في استقبال الرئيس الألماني والسيدة الأولى، تماماً كما فعلا مع الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي.

ورغم أن تفاصيل الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لم تؤكَّد بعدُ، ولكن من المرجّح أنه كما في المناسبات السابقة، ستكون هناك مأدبة رسمية فخمة في القلعة، وسوف يساعد ويليام وكيت في الترحيب بالزوجين الألمانيين.

ومن المتوقع أن تتولى كيت ميدلتون دوراً قيادياً في المساعدة على استضافة كبار الشخصيات الزائرين، كما فعلت خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، الشهر الماضي.

وحسب مصادر مقرّبة من القصر، تستعد كيت ميدلتون والأمير ويليام لأمسية مبهرة من التيجان الملكية والمجوهرات.

وحسب مجلة people، قصر باكنغهام يخضع لأعمال التجديد. لذلك سيقيم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والسيدة الأولى إلكي بودينبندر في قلعة وندسور.

إليكِ هذا الخبر كيت ميدلتون تقوم بمهمة أمينة متحف: والأميرة شارلوت تؤثّر في اختياراتها

لماذا تعَد زيارة الرئيس الألماني مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة؟

تُعَد هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة؛ حيث قام الملك تشارلز، 76 عاماً، والملكة كاميلا، 78 عاماً، بأول جولة خارجية لهما في عهده كملك إلى ألمانيا في مارس 2023. وبصفته رئيساً اتحادياً ووزيراً للخارجية، زار الرئيس شتاينماير المملكة المتحدة بشكلٍ متكرر، ومثّل بلاده في تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في مايو 2023.

والجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الملكية المجدولة في ديسمبر. ففي ديسمبر من العام الماضي، استضاف الملك والملكة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني. ولم تشارك الأميرة كيت حينها، التي كانت لاتزال تتعافى من علاج السرطان آنذاك.

للمزيد: ميلانيا ترامب في بيت الدمى مع الملكة كاميلا: وجولة بصحبة أميرة ويلز في وندسور

زيارة الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي للمملكة المتحدة في 2025

وتعَد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لرئيس دولة إلى المملكة المتحدة هذا العام. ففي 8 يوليو، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، بريجيت ماكرون، بريطانيا، في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، من يوم 8 إلى 10 يوليو. كان في استقبالهما الأمير ويليام وكيت ميدلتون، في قاعدة نورثولت الجوية الملكية، ورحب الملك تشارلز والملكة كاميلا رسمياً بالرئيس وزوجته في المنصة الملكية في طريق داتشيت.

وفي سبتمبر الماضي، استقبل ويليام وكيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، وبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعَد الثانية له كرئيس أمريكي؛ حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزابيث.

وبعدها رحّب بهما الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة القصر، ورافقهما الملك والملكة لبدء مراسم حفل الاستقبال الرسمي، واستمرت الزيارة على مدار يومين.

قد ترغبين في معرفة تيجان عريقة ارتدتها ملكة بريطانيا وأميراتها لاستقبال الرئيس الفرنسي: اكتشفي تاريخها

