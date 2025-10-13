شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط المنخفضة: هل هي هدية سعودية لترامب أم قنبلة موقوتة؟ والان مع بالتفاصيل

وأعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) عن شراكة جديدة مع شركة برودكوم (Broadcom) لإنتاج أول معالجات ذكاء اصطناعي تُصمَّم وتُطوَّر داخل الشركة، في خطوة تُعد الأحدث ضمن سلسلة من التحالفات التي تسعى من خلالها الشركة المالكة لتطبيق ChatGPT إلى تأمين القدرات الحاسوبية اللازمة لمواكبة الطلب المتسارع على خدماتها.



وقالت الشركتان، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، إن أوبن إيه آي ستتولى تصميم الرقائق، بينما ستتولى برودكوم تطويرها ونشرها بدءًا من النصف الثاني من عام 2026.

وستُطلق الشركتان قدرات حوسبة تصل إلى 10 غيغاواط من الرقائق المخصصة، وهي كمية من الطاقة تعادل احتياجات أكثر من 8 ملايين منزل أميركي أو خمسة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد هوفر.



محللون: الاتفاق لن يهدد هيمنة إنفيديا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي



يرى معظم المحللين أن هذه الصفقة — رغم ضخامتها — لن تُشكّل تهديدًا مباشرًا لهيمنة شركة إنفيديا (Nvidia) على سوق المسرّعات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى التعقيدات الهائلة المرتبطة بتصميم وتصنيع الرقائق داخليًا من الصفر.



وتُعدّ هذه الشراكة أحدث مثال على موجة استثمارات ضخمة في مجال الرقائق، والتي تعكس تسارع شهية شركات التكنولوجيا العالمية نحو القدرات الحاسوبية اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة التطور.



ففي الأسبوع الماضي، كشفت أوبن إيه آي عن صفقة لتوريد رقائق ذكاء اصطناعي بقدرة 6 غيغاواط مع شركة AMD، تتضمّن خيارًا لشراء حصة في الشركة المصنِّعة، وذلك بعد أيام من إعلان إنفيديا عزمها الاستثمار بما يصل إلى 100 مليار دولار في أوبن إيه آي وتزويدها بأنظمة مراكز بيانات بطاقة لا تقل عن 10 غيغاواط.



وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، في بيان: “إن الشراكة مع برودكوم تمثل خطوة محورية في بناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.”

ولم تُفصح الشركتان عن التفاصيل المالية للاتفاق، كما لم يتضح بعد كيف ستموّل أوبن إيه آي المشروع.



تكاليف ضخمة وجدول زمني طموح



قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جن سن هوانغ، في تصريحات سابقة في أغسطس، إن مركز بيانات واحد بقدرة غيغاواط واحد قد تتراوح تكلفته بين 50 و60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن منتجات إنفيديا قد تمثّل أكثر من نصف تلك التكلفة.



ويرى المحلل في شركة eMarketer، غادجو سيفيلا، أن الجدول الزمني الذي حددته أوبن إيه آي حتى عام 2026 هو طموح للغاية، لكنه أضاف أن الشركة “الأفضل موقعًا لجمع التمويل اللازم، في ظل الثقة الاستثمارية الكبيرة التي تحظى بها”.



وقال سيفيلا إن تمويل صفقة رقائق بهذا الحجم سيتطلب مزيجًا من جولات التمويل الجديدة، وطلبات الشراء المسبقة، واستثمارات استراتيجية، ودعم من مايكروسوفت، إضافة إلى الاستفادة من الإيرادات المستقبلية وخطوط الائتمان المحتملة.



طفرة الرقائق المخصصة



تضع هذه الشراكة أوبن إيه آي ضمن نخبة من عمالقة الحوسبة السحابية مثل غوغل (التابعة لألفابت) وأمازون، اللتين تطوران أيضًا رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا المكلفة والمحدودة الإمداد.



غير أن جهودًا مماثلة من شركات مثل مايكروسوفت وميتا لم تحقق حتى الآن أداءً يوازي رقائق إنفيديا، وفقًا لتقارير إعلامية.



ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الطلب على الرقائق المخصصة جعل من برودكوم أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ ارتفع سعر سهمها بنحو ستة أضعاف منذ نهاية عام 2022.



وفي سبتمبر الماضي، أعلنت برودكوم عن طلب بقيمة 10 مليارات دولار لرقائق ذكاء اصطناعي مخصصة من عميل جديد لم يُكشف عن اسمه، ورجّح بعض المحللين حينها أن يكون ذلك العميل هو أوبن إيه آي.



لكن أحد مسؤولي الشركة أشار يوم الاثنين إلى أن أوبن إيه آي لم تكن ذلك العميل المجهول.



التنفيذ الكامل بحلول 2029 ومنافسة حلول إنفيديا الشبكية



قالت الشركتان إن نشر الرقائق الجديدة سيُستكمل بحلول نهاية عام 2029، مستفيدتين من اتفاقيات التطوير والتوريد المشتركة القائمة بالفعل بينهما.



وأضافتا أن الأنظمة الجديدة ستُبنى بالكامل باستخدام تقنيات إيثرنت والمعدات الشبكية الخاصة ببرودكوم، في تحدٍ مباشر لحلول “إنفيني باند” (InfiniBand) التي تعتمد عليها إنفيديا في شبكاتها عالية الأداء.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم برودكوم في تمام الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.9% إلى 356.8 دولار.