في "جيتكس جلوبال".. "كي 2 - K2" تستعرض مستقبل التقنيات الذاتية

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعرض شركة "كي 2 - K2"، المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض "جيتكس جلوبال 2025" أكبر فعالية عالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، مجموعة شاملة من ابتكاراتها في مجال الأنظمة الذاتية والروبوتات الذكية.وتكشف شركة "كي 2"، خلال الحدث الذي انطلقت فعالياته اليوم، عن منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة تشمل مركبات الأجرة والتوصيل ذاتية القيادة التي طورتها شركة "أوتوغو" التابعة لـ"كي 2 - K2"، والتي انتقلت من مرحلة التصميم إلى التشغيل الفعلي على الطرق خلال ستة أشهر فقط ما يعكس تقدماً نوعياً في قطاع التنقل الذكي في إمارة أبوظبي.كما تعرض الشركة الروبوت البشري "سام" الذي تم تصميمه خصيصاً للمشاركة في معرض "جيتكس 2025" حيث يتفاعل مع الزوار ويقدم لهم هوية الشركة "كبوبو" التي ترمز إلى دمج التكنولوجيا بالإبداع والثقافة.وتشمل العروض أيضاً مشروع "أوفر ذا مون" وهو مقهى آلي بالكامل يعتمد على أنظمة روبوتية لإعداد المشروبات الفاخرة من دون أي تدخل بشري، إلى جانب روبوتات مستقلة الحركة تتجول في جناح الشركة وتتفاعل مع الزوار، لتجسّد كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي في البيئات البشرية اليومية.

وتعرض الشركة ضمن جناح حكومة أبوظبي، مركبة "ماغنوس رعد" المخصصة لعمليات القيادة ومكافحة الحرائق والتي تم تطويرها لصالح هيئة أبوظبي للدفاع المدني.وقال شون تيو المدير التنفيذي لشركة "كي 2 - K2"، إن الابتكارات التي تقدمها الشركة تمثل خطوة نحو مستقبل قائم على الأثر والمرونة وتمكين الإنسان، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يعيدان تشكيل أسلوب الحياة ويرتقيان بالعالم من حولنا، حيث تطمح "كي 2" إلى تمكين الإنسان والروبوت معاً لتحقيق إنجازات جديدة.من جانبه قال وليد البلوشي مدير الاتصال في "كي 2 - K2"، إن معرض "جيتكس جلوبال" يشكل منصة مثالية لإبراز كيفية توظيف الابتكار في خدمة الإنسان وتمكين القطاعات وإتاحة فرص للأجيال القادمة، مضيفاً أن الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هي صناعته وهو ما تسعى إليه شركة "كي 2" من خلال مشاركتها في "جيتكس 2025" لتحويل المستقبل إلى واقع ملموس.



