انت الان تتابع خبر السوداني يبلغ الجانب المصري والأمريكي بانه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر حكومي مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "السوداني أبلغ الجانب المصري والأمريكي بأنه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة".واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) توجه الأخير الى مصر للمشاركة بقمة شرم الشيخ التي سيحضرها ترامب والمتعلقة بخطة إيقاف حرب غزة وفرض السلام.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ألغاء زيارة الأخير إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام لوقف الحرب في قطاع غزة.