أسرع حيل لتصفيف الشعر في 5 دقائق قبل العمل لإطلالة أنيقة بدون مجهود

سواء كان شعرك طويلاً، قصيراً، ناعماً أو مموجاً، يمكنك أن تتألقي بإطلالة مرتبة ومهندمة خلال 5 دقائق فقط، من دون الحاجة إلى صالون تصفيف الشعر أو أدوات معقدة. السر يكمن في معرفة بعض الحيل الذكية وتسريحات الشعر السريعة التي تضيف إلى إطلالتك العملية لمسة أنثوية أنيقة.

إليك مجموعة من أسرع تسريحات الشعر المناسبة للعمل صباحاً، مع نصائح تضمن لك مظهراً أنيقاً طوال اليوم:

ذيل الحصان العالي الممشط بعناية

تسريحة ذيل الحصان



اختاري تسريحة ذيل الحصان عندما تريدين مظهراً عملياً وعصرياً.

مشطي شعرك جيداً وارفعيه للأعلى.

استخدمي مشطاً صغيراً لتنعيم الشعر من الأمام.

لفي خصلة رفيعة من شعرك حول الربطة لتغطيتها أو ضعي توكة.

رشي القليل من مثبت الشعر لتثبيت اللمسة النهائية.

نصيحة: استخدمي سيروم لامعاً لتمنحي التسريحة لمسة ناعمة واحترافية.

الكعكة المنخفضة الأنيقة

الكعكة المنخفضة



الكعكة المنخفضة مناسبة لأيام الاجتماعات الرسمية.

اجمعي شعرك عند مؤخرة الرأس.

لفيه على شكل كعكة وثبتيها بدبابيس غير مرئية.

اسحبي خصلتين صغيرتين أمامية لإضفاء لمسة ناعمة.

نصيحة: استخدمي سبراي خفيفاً لتثبيت التسريحة من دون أن يبدو الشعر متصلباً.

الكعكة الفوضوية الراقية

تسريحة الكعكة الفوضوية



إذا كان شعرك مموجاً أو غير مغسول في هذا الصباح، فهذه التسريحة مثالية.

اجمعي شعرك في كعكة عالية بطريقة غير متقنة.

اتركي بعض الخصل تتساقط حول الوجه.

زيني الكعكة بدبوس بسيط أو ربطة قماشية ناعمة.

نصيحة: هذه التسريحة تبدو أجمل عندما لا تكون مثالية. القليل من العشوائية يضيف جاذبية.

تمويجات ناعمة بالأصابع فقط

تسريحة التمويجات الناعمة

رشي القليل من بخاخ التمويج أو الماء.

لفي خصل الشعر على أصابعك وثبتيها بمشبك سريع لبضع دقائق.

افرديها بأطراف أصابعك بلطف.

نصيحة: يمكنك وضع التمويجات في أثناء تحضير قهوتك الصباحية، وعند الانتهاء، يكون شعرك جاهزاً.

الفرق الجانبي مع دبوس لامع أو مشبك عصري

تسريحة الفرق الجانبي مع دبوس لامع

غيري فرق شعرك إلى الجانب.

ثبتي جهة واحدة بمشبك معدني أو دبوس أنيق.

اتركي بقية الشعر منسدلاً بشكل طبيعي.

نصيحة: هذه التسريحة بسيطة جداً لكنها تعطي إيحاءً بأنك بذلت جهداً في إطلالتك.

الجديلة الجانبية الفضفاضة

تسريحة الجديلة الجانبية

اجمعي الشعر على أحد الجانبين.

اصنعي جديلة فضفاضة واربطيها بأستك صغير.

اسحبي الجديلة برفق لتبدو أكثر امتلاءً وأناقةً.

نصيحة: يمكنك تزيين الربطة بشريطة ساتان صغيرة لإضافة لمسة ناعمة.

تسريحة نصف الرفعة

تسريحة نصف الرفعة



إذا كنت تفضلين إبقاء شعرك منسدلاً مع لمسة من الأناقة.

خذي القسم العلوي من الشعر وثبتيه إلى الخلف بمشبك أو ربطة صغيرة.

يمكنك لفه قليلاً قبل تثبيته لإعطاء حجم إضافي.

نصيحة: استخدمي القليل من الشامبو الجاف لرفع الجذور وإعطاء مظهر كثيف.

تسريحة البندانة أو الطوق القماشي

تسريحة البندانة أو الطوق القماشي

ضعي طوقاً قماشياً بسيطاً أو بندانة بلون يتماشى مع ملابسك.

اتركي شعرك منسدلاً أو اربطيه بخفة من الخلف.

نصيحة: هذه التسريحة تمنحك مظهراً أنثوياً ناعماً في ثوان.

نصائح ذهبية لتسريحات سريعة ومرتبة في الصباح

اغسلي شعرك في الليلة السابقة: لتكسبي وقتاً صباحاً. يمكنك لفه قبل النوم للحصول على تمويجات طبيعية عند الاستيقاظ. استخدمي شامبو جافاً: يمنحك انتعاشاً سريعاً ويضيف حجماً إلى الجذور من دون غسل. احتفظي ب"عدة الطوارئ الشعرية": مشط صغير، ربطة، دبابيس، سيروم خفيف، وبخاخ تثبيت. لا تحاولي المثالية صباحاً: القليل من العفوية قد يجعل التسريحة أجمل وأقرب إلى الستايل العصري. اختاري تسريحة شعر تناسب شكل وجهك: فاختيار الشكل الصحيح يعزز من جمال ملامحك حتى في أبسط اللمسات.

مع هذه التسريحات والحيل السريعة، لن تكوني مضطرة للتضحية بأناقتك من أجل الوقت. بإمكانك أن تخرجي إلى العمل بتسريحة جميلة، مظهر مرتب، وثقة عالية . كل ذلك في أقل من 5 دقائق.