الأمير ويليام وجيزيل بونديشن يتعاونان في مهمة كبيرة بالبرازيل: تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - انضمت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين إلى فريق الأمير ويليام من الداعمين للبيئة، حيث تم الإعلان عن انضمام عارضة الأزياء البرازيلية والناشطة في مجال الأعمال الخيرية إلى مجلس جائزة "إيرثشوت" وهو برنامج جوائز عالمي يحتفي بالأفكار الجريئة التي تُعالج أكبر تحديات كوكب الأرض.

جيزيل بوندشين أول برازيلية تنضم للمجلس

وقد تم الإعلان عن انضمامإلى فريق الأحلام الذي يضم نخبة من رواد التغيير العالمي، من أبرزهم المذيع والناشط في مجال الحفاظ على البيئة السير ديفيد أتينبورو، الممثلة كيت بلانشيت، الشيف خوسيه أندريس، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا.

وبذلك تُصبح بوندشين أول برازيلية تشغل مقعدًا في المجلس، ومن المنتظر أن يحضر الأمير ويليام البالغ من العمر 43 عامًا، العديد من فعاليات ريو دي جانيرو قبل التوجه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم، البرازيل في 6 نوفمبر المُقبل.

تعليق جيزيل بونديشن على انضمامها إلى جلسة تحكيم جائزة "إيرثشوت"

— People (@people)تهدف جائزة "إيرثشوت" إلى تسليط الضوء على حلول مُلهمة ومبتكرة لبعض التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا على كوكب الأرض، حيث تُمنح الجوائز في خمسة مجالات رئيسية، وقد تم الإعلان عن القائمة المختصرة لهذا العام في 4 أكتوبر الجاري، وتنضم جيزيل بوندشين إلى جلسة تحكيم بقيادة السيدة كريستيانا فيغيريس رئيسة جائزة "إيرثشوت"، وأحد مشرفي اتفاق باريس للمناخ.

وكانت قد أعربت بوندشين عن "تشرّفها" بالمشاركة في مهمة الأمير ويليام، وقالت في بيان: "لطالما كانت حماية الطبيعة عزيزة على قلبي، وقد رأيتُ قوة المجتمعات العالمية وهي تتكاتف وتدعم الابتكار لإحداث تغيير حقيقي".

وأضافت خلال البيان: "كل عمل كبيرًا كان أم صغيرًا، ومعًا يُمكننا رعاية التغيير لحماية كوكبنا، تُسلّط جائزة إيرثشوت الضوء على الحلول التي تُلهم الأمل والتغيير، وأنا فخورة بتمثيل البرازيل في مشاركة هذه القصص مع العالم".

جيزيل بوندشين ونشاط كبير في خدمة البيئة

وتتمتع جيزيل بوندشين بتاريخ عريق في الدفاع عن البيئة، حيث كانت قد أسست هي وعائلتها مشروع المياه النظيفة في جنوب البرازيل مسقط رأسها، كما شاركت في مبادرات تُركز على حماية الحياة البرية وإعادة التشجير والزراعة المتجددة، كما عملت على رفع مستوى الوعي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما أسست عارضة الأزياء الشهيرة مؤسسة لدعم مشاريع تُعنى بـ المرأة والطفل، بالإضافة إلى مبادرات في التعليم والصحة و البيئة، و في السنوات الأخيرة ركزت المؤسسة على حماية النظم البيئية المتنوعة في البرازيل بما في ذلك الأمازون، سيرادو، كاتينغا، ماتا أتلانتيكا، بامبا، وانتانال - موانئها البحرية الساحلية.

ومن خلال ترحيبه بانضمامها إلى المجلس، أشاد جيسون كنوف الرئيس التنفيذي لجائزة إيرثشوت، بعارضة الأزياء جيزيل بوندشين قائلًا: "سجلها الفريد في القيادة والتقدم البيئي وشغفها والتزامها بالحركة البيئية في البرازيل وخارجها، وتفانيها في تعزيز الحلول، سيكونان قيّمين للغاية لمهمتنا"، مؤكدًا: "إن صوتها وقيادتها وتفانيها سيُلهم الجميع لمواصلة بناء المستقبل الذي ننشده جميعًا للناس وللكوكب".

